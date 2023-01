CEEE Grupo Equatorial investe R$ 2 milhões para melhorar serviço em Capão da Canoa

A CEEE Grupo Equatorial investiu cerca de R$ 2 milhões em uma série de ações para melhorar a qualidade e continuidade do fornecimento de energia em Capão da Canoa. A iniciativa faz parte do Plano Verão e vai beneficiar os mais de 50 mil habitantes da cidade. As melhorias aliviarão a demanda de energia para outros 18 municípios atendidos na região.

A conexão de uma subestação móvel à unidade de Capão Novo elevou em 75% sua capacidade. Também foi instalada uma unidade móvel em Arroio do Sal.

A empresa concluiu uma nova rede de distribuição na Estrada do Mar, com 8,5 km de cabos de alumínio, menos visados pelos furtadores de rede. A construção compreendeu ainda a instalação de 245 postes nas margens da rodovia.

“O objetivo, com as medidas, é melhorar ainda mais o atendimento no período em que ocorre o veraneio, onde parte da população gaúcha migra para as praias do Rio Grande do Sul, além de trazer a possibilidade de desenvolvimento econômico para as cidades do litoral norte”, afirma Fernando Ortiz, Gerente de Manutenção da CEEE Grupo Equatorial.

O Plano Verão conta com o aumento de efetivo de plantão, vistoria e reordenamento de equipamentos, implantação de novas tecnologias, substituição de postes e ações de poda e manejo de vegetais próximos à rede elétrica.

Além disso, a CEEE Grupo Equatorial entregou a ampliação de duas subestações de energia no litoral norte, que trarão maior disponibilidade de energia e aliviarão o sistema elétrico. As unidades de Santo Antônio da Patrulha e Osório tiveram suas capacidades aumentadas em 60%, cada, beneficiando 50 mil clientes nos dois municípios e nos outros 17 da região.