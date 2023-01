Brasil terá a maior safra de trigo da história

Os resultados de 2022 mostram que o Brasil terá a sua maior safra de trigo da história, chegando aos 9,5 milhões de toneladas de grãos, 24% maior que a temporada anterior, segundo a Embrapa Trigo. Nos últimos cinco anos, a produção brasileira cresceu 76%.

No Rio Grande do Sul, a área cultivada de trigo em 2022 atingiu 1,45 milhão de hectares, a maior em quatro décadas, conforme a Emater/RS. Os resultados de quanto foi colhido no Estado seguem sendo levantados junto aos produtores rurais e deverão ser divulgados nos próximos dias. A produção estimada pela Emater/RS no Rio Grande do Sul é de 4,9 milhões de toneladas.

Em 2015, o Brasil colheu 5,5 milhões de toneladas. Em 2020, a produção chegou a 6,2 milhões de toneladas. Em 2021, o País atingiu 7,7 milhões de toneladas. Em 2022, a safra encerrou com 9,5 milhões toneladas, volume que atende 76% da demanda nacional. Projeções da Embrapa Trigo indicam que, caso a produção de trigo continue crescendo 10% ao ano, o Brasil poderá chegar aos 20 milhões de toneladas até 2030. Com o consumo interno estimado entre 12 e 14 milhões de toneladas, de acordo com a Embrapa Trigo, o País poderá exportar o superávit, saindo de grande importador para entrar na lista de países exportadores de trigo no mercado internacional.

Em 2022 (janeiro a novembro), o volume de exportações chegou a 2,5 milhões de toneladas, mais do que o dobro do volume exportado no ano anterior. Por outro lado, as importações brasileiras tiveram queda de 9,7% devido à maior oferta do cereal no mercado interno e aumento de preços internacionais. O chefe-geral da Embrapa Trigo, Jorge Lemainski, disse que o trigo está seguindo o mesmo caminho que o milho e a soja percorreram no Brasil, e já começa a alterar a geopolítica de grãos no Mundo. "O Brasil tem área, conhecimento e demanda aquecida. A expansão do trigo no País precisa assegurar tanto a oferta de alimento de qualidade ao consumidor, quanto a rentabilidade do produtor. Para isso é necessário diversificar mercados, internos e externos”, acrescentou Lemainski.

No Brasil, nos últimos cinco anos, a produção de trigo cresceu 76%, enquanto a área cresceu 50% e o consumo cresceu 4,2% , segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ainda há espaço para crescer já que o consumo brasileiro de trigo é estimado em 53 quilos por habitante ao ano, metade do consumo dos europeus. De acordo com a Embrapa Trigo, quando foram intensificadas as pesquisas com o trigo no Brasil, na década de 1970, a produção tritícola nacional era incipiente, com cultivares de baixo rendimento e inexistência de tecnologias agrícolas apropriadas. Nessa evolução, a média de produtividade das lavouras brasileiras saiu de 800 quilos por hectares (kg/ha) em 1970 para um rendimento superior a 3000 kg/ha em 2022. Entre 1977 e 2022, o crescimento na produtividade foi, em média, de 3,5% ao ano - série histórica da Conab.

Conforme a Embrapa Trigo, na questão de aumento da área, novas fronteiras têm sido prospectadas pela pesquisa em diversos ambientes do País, de Norte à Sul, intensificando os sistemas de produção agropecuária já existentes, com o trigo na rotação de culturas, na alimentação animal e no melhor aproveitamento de áreas que ficam ociosas no inverno.