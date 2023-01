Capacidade de pequenas centrais hidrelétricas do País aumentará apenas 10,1% até 2026

Entre 2022 e 2026, conforme dados do Operador Nacional do Sistema (ONS) Elétrico, a capacidade instalada das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs – usinas de até 30 MW de potência) passará de 6,9 mil MW, para 7,6 mil MW (suficiente para satisfazer aproximadamente a demanda de energia de dois estados como o Rio Grande do Sul). Esse incremento, de somente 10,1%, para a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel) e para a Associação Gaúcha de Fomento às PCHs (AGPCH), poderia ser bem maior.

“Queremos ter uma constante de 500 MW (novos ao ano), volume que é nada diante da expansão do setor (elétrico) e temos a convicção que é a fonte mais barata”, enfatiza o presidente do Conselho de Administração da Abragel, Ricardo Pigatto. Ele adianta que será encaminhado um documento, nos próximos dias, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltando os benefícios (entre os quais a geração segura e renovável de energia) de abrir espaços para as PCHs.

Pigatto argumenta que um fator que explica o crescimento mais lento das pequenas centrais hidrelétricas no País é a estratégia do poder concedente (União) de colocar nos leilões de energia, que viabilizam a comercialização da geração das usinas para o sistema elétrico interligado nacional, fontes consideradas em uma primeira análise menos caras, como a solar e a eólica. No entanto, o presidente do Conselho de Administração da Abragel salienta que as PCHs apresentam um custo competitivo.

Ele detalha que no momento em que é contratada a energia solar ou a eólica, que são intermitentes (oscilam com a condição climática e não conseguem armazenar energia), é preciso acrescentar uma geração de base (como uma térmica a gás natural), normalmente mais cara, para dar garantia ao abastecimento elétrico. Além disso, as PCHs estão mais próximas dos centros de carga, reduzindo os custos com obras de transmissão.

O integrante da Abragel diz que estão tramitando dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) projetos de PCHs que somam cerca de 9 mil MW de capacidade que podem ser implementados. Desse total, o Rio Grande do Sul possui um potencial entre 600 MW e 700 MW. Pigatto adianta que também será solicitada pela Abragel e pela AGPCH uma audiência com o governador Eduardo Leite para chamar a atenção para o segmento das pequenas centrais hidrelétricas. O dirigente afirma que o setor, no Estado, tem potencial para proporcionar 25 mil empregos diretos e investimentos de cerca de R$ 7 bilhões.

O presidente da AGPCH, Roberto Zuch, acrescenta que o Rio Grande do Sul é pioneiro e protagonista quanto a esse tipo de geração de energia. Ele lembra que os gaúchos têm em operação 685 MW em potência instalada a partir de PCHs, sendo superados apenas pelos mineiros, com 774 MW, e mato-grossenses, com 1,1 mil MW. Ele frisa que o Estado já possui uma cadeia produtiva consolidada nessa área, com empresas investidoras locais.

Para Zuch, a questão do licenciamento ambiental das PCHs tem evoluído, mas é possível aprimorar os processos. Um ponto defendido pela AGPCH e pela Abragel é que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) tenha focos objetivos nas análises feitas e que os procedimentos possam ser mais céleres. De acordo com informações da Fepam, no ano passado, até meados de dezembro, foram concedidas três licenças prévias, nove de instalação e mais três de operação para projetos de PCHs. Até 1º de dezembro eram 88 iniciativas em tramitação dentro do órgão ambiental, fora as licenças emitidas.

Sobre as projeções feitas pelo ONS, Zuch reforça que a evolução prevista para as PCHs até 2026 é pequena. Entre os motivos, o dirigente cita a perspectiva de um crescimento pequeno da carga do sistema elétrico. “Tivemos nos últimos anos leilões com demandas muito baixas das distribuidoras de energia”, destaca Zuch. Parte desse cenário é explicado pela expansão da geração distribuída (em que o consumidor produz sua própria energia, algo que se difundiu no Brasil especialmente pela instalação de painéis fotovoltaicos) e por um desenvolvimento econômico mais tímido, que não impactou o consumo de energia.