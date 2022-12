O que abre em Porto Alegre no feriado de Ano Novo

O Ano Novo, que começa neste domingo (1º), será de horários especiais para lojas, shopping centers e supermercados de Porto Alegre, esquema que começa no sábado, 31 de dezembro. Domingo é considerado feriado. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data. Confira!

Sindilojas lojistas da Capital observem as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) firmados com empresas com a assistência do SINDILOJAS. No dia 31 de dezembro, o expediente dos empregados de lojas de shopping, centros comerciais e galerias está limitado às 18h, e dos empregados das demais lojas, localizadas no comércio de rua, às 19h. Já no dia 1º de janeiro está proibido o trabalho dos empregados, salvo nas empresas que possuem regras específicas em acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato laboral.

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindigêneros-RS) informou que, no sábado (31), os supermercados devem funcionar até 20h. Já para o domingo (1º), apenas os supermercados que possuem acordos coletivos de trabalho com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre poderão funcionar. Zaffari, maior grupo do setor gaúcho, opera no Rio Grande do Sul e em São Paulo até as 20h. O Zaffari e o Bourbon Passo Fundo fecham às 19h. O Bourbon Novo Hamburgo vai até as 19h30min. No dia 1º de janeiro todas as lojas estarão fechadas.

O Mercado Público de Porto Alegre até o dia 30 de dezembro irá funcionar das 7h 30min às 19h 30 min. No dia 31/12, véspera do Ano Novo, os portões estarão abertos das 7h 30 min até as 17h. No entanto, as lojas poderão ajustar seus horários de funcionamento. No dia 01/01, o mercado inteiro estará fechado.

Nas casas lotéricas, o apostador tem até as 17h (horário de Brasília) do dia 31, dia do sorteio, para fazer o seu jogo da Mega da Virada nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O sorteio começa a partir das 20h. O prêmio estimado é de R$ 500 milhões.

Os correios funcionam normalmente até 30 de dezembro, os Correios irão funcionar normalmente em todo o país. No dia 31/12, véspera do feriado do Dia da Confraternização Universal, não haverá expediente nas agências. O atendimento só será retomado na segunda-feira (2). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) não terá expediente no dia 31/12, em função do recesso de final de ano. O atendimento será retomado no próximo dia útil.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias de atendimento ao público não abrem a partir de sexta, dia 30 de dezembro. No dia 02/01 (segunda-feira), os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público. Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.

A Prefeitura de Porto Alegre vai manter o atendimento à população no sábado (31), véspera do Ano Novo, com regime de plantão nos órgãos que desempenham serviços essenciais.

O atendimento do 156+POA estará disponível 24 horas, todos os dias da semana (inclusive no feriado), para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo.

A EPTC informou que os coletivos irão funcionar normalmente no dia 30/12, com tabela de dia útil, dia 31/12, com a tabela de sábado, e domingo (1º), com a tabela de domingos e feriados. No entanto, o órgão irá reforçar bloqueios e algumas linhas para a festa da virada na Orla do Guaíba.

A partir das 15h do dia 31, também haverá bloqueio na avenida Mauá a partir da rua Bento Martins e na Loureiro da Silva em frente à Câmara de Vereadores com desvio para a General Vasco Alves. A área de lazer da Edvaldo Pereira Paiva, com a Rótula das Cuias, que aos finais de semana é aberta às 19h, seguirá fechada até o fim da festa.

No transporte, haverá reforço nas linhas da madrugada M98, M10, M21, M31, C5, a fim de reduzir o intervalo entre as viagens. Além disso, foi feita uma extensão no itinerário para ofertar as linhas mais próximas da saída do evento, fazendo com que as pessoas desloquem uma menor distância.

As linhas M98 e M10, no sentido Centro/Bairro, terão ponto de parada no Colégio Parobé. Já M21 e M31, que iriam até o Terminal Parobé, poderão ser acessadas no ponto de ônibus na avenida Mauá com a Bento Martins.

A Trensurb divulgou que na sexta-feira (30), sábado (31) e domingo (1º) os horários seguem de acordo com as tabelas habituais para dias úteis e finais de semana.

A Defesa Civil de Porto Alegre manterá plantão 24 horas no telefone 199 para atendimento de urgências em situação de risco.

A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com a Mauá (Centro Histórico), estará em funcionamento normal na sexta-feira (30). No entanto, o atendimento, desde o dia 23 de dezembro, é virtual por conta do aumento de casos de Covid-19 na Capital.

O DMLU informa que a limpeza urbana funcionará normalmente com todas as coletas durante o feriado de Réveillon: domiciliar, seletiva e de lixo público.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender a população.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará disponível durante todo o período e poderá ser acionado pelo telefone 192.

As unidades básicas de saúde funcionam normalmente nesta sexta-feira (30).