Abradee afirma que criação de leis municipais sobre setor de energia são descabidas

Recentemente, foi aprovado na Câmara da capital gaúcha o projeto de lei de autoria dos vereadores Fernanda Barth (PRTB) e Cassiá Carpes (PP) que prevê a troca das linhas de energia elétrica, telefonia, transmissão de dados via fibra óptica, TV a cabo e assemelhados por redes subterrâneas. Apesar da iniciativa, o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Aurélio Madureira, alerta que esse tipo de norma não se sustenta legalmente e se trata de uma “lei invasora”.

“Porque a regulação do setor elétrico é atribuição federal”, enfatiza o dirigente. Ele lembra que a questão é emanada pelo poder concedente, que é a União, que por sua vez estende a função de regulação para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “Então, qualquer lei que possa vir a alterar uma legislação que trata do setor elétrico não pode ser municipal ou estadual”, reforça. Sobre a implantação das redes subterrâneas, Madureira salienta que o País tem características diversas, assim em alguns casos faz sentido essa solução e em outros não necessariamente. O dirigente destaca que investimentos em melhoria de rede elétrica significam aumentos nas tarifas de energia e as linhas subterrâneas têm um custo cerca de oito vezes superior às estruturas que estão sobre a superfície.

Há outros temas de legislação, esses de âmbito federal, que têm preocupado a Abradee. Um desses tópicos é a abertura cada vez maior para o ingresso no chamado mercado livre (formado por grandes consumidores que podem escolher de quem vão comprar a geração de energia, não ficando restritos ao ambiente cativo, atendido pelas distribuidoras). Hoje, apenas quem tem demanda acima de 1 mil kW pode ser consumidor livre e adquirir energia de qualquer fonte e quem tem necessidade entre 1 mil kW e 500 kW pode adotar o mesmo caminho, entretanto desde que compre a geração de fontes incentivadas e alternativas, como a solar e a eólica.

A partir de 2023, o consumidor com mais de 500 kW de demanda poderá optar por gerações de qualquer natureza. Já no ano seguinte, todos os consumidores de energia que integram o grupo A (clientes que possuem, em média, uma conta de luz acima de R$ 10 mil por mês), que estão conectados em alta tensão, poderão fazer a migração. Há ainda a perspectiva de o mercado livre chegar, nos próximos anos, à classe residencial.

Madureira afirma que a expansão do ambiente livre tem provocado uma sobrecontratação de energia por parte das distribuidoras que atualmente é estimada, em média, entre 7% a 8%. Ou seja, as concessionárias contrataram mais energia do que o seu mercado irá demandar, porque alguns de seus clientes estão atendendo seus consumos através do mercado livre ou com geração distribuída (em que eles produzem sua própria energia).

“Se não houver um mecanismo que permita que a distribuidora possa diminuir essa sobrecontratação, esse valor, que tem que ser pago para os geradores (usinas), termina onerando a tarifa dos consumidores do mercado regulado”, adverte o presidente da Abradee. Além dessa situação, Madureira assinala que, fundamentalmente, a contratação de geração termelétrica, que é uma energia que permite mais segurança ao sistema elétrico nacional, contudo é mais cara do que muitas renováveis, recai sobre as distribuidoras.

“O consumidor que está no mercado livre pode comprar de uma fonte eólica ou solar, mais barata, mas não adquire uma energia de origem térmica para dar o suporte necessário ao sistema”, comenta o presidente da Abradee. Ele acrescenta que há subsídios para quem contrata energia incentivada (fonte renovável) no mercado livre. Assim, Madureira diz que a preocupação é evitar que o mercado regulado atendido pelas distribuidoras, que está ficando cada vez menor, sofra aumentos de custos com as mudanças do setor elétrico.