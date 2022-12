Consumidores vão às compras da ceia de Ano Novo no Mercado Público

Às vésperas do novo ano diversos consumidores foram as compras da ceia nesta quarta-feira (28) no Mercado Publico de Porto Alegre. Muita gente chegou cedo ao tradicional centro de abastecimento da Capital para adquirir os diversos cortes de porco e ovelha, bacalhau e frutas.

No açougue e fiambreria San Remo, nas bancas 18 e 19, a técnica de enfermagem Simone Rosa, residente em Pelotas e que está visitando parentes em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, comprou três quilos de paleta suína, salsichão e ossinho para preparar a lentilha, além dos espumantes. A ceia em Sapucaia do Sul será para cinco pessoas. Já a professora Laura Ferrari, que estava acompanhada do marido Gabriel, disse que vai participar de uma ceia comunitária com sete pessoas. Ela comprou diversos cortes de porco para a confraternização que vai reunir sete pessoas no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. No açougue San Remo, os funcionários informaram que o movimento intenso começou quando da abertura do Mercado Público e, como não poderia deixar de ser, os cortes de porco dominaram as vendas no balcão.

Na banca 11, a funcionária Maria Luísa Tomasi disse que os consumidores estão procurando frutas como uva, romã, cereja, maçã, pêssego e ameixas. Na banca do Holandês, o público foi em busca de ovo de codorna, azeitonas, pepino, frutas seca e o tradicional bacalhau. O bacalhoeiro Daniel de Souza disse que os consumidores têm comprado lascas do bacalhau Galus Morhua, da Noruega. "As lascas do bacalhau são o sucesso da Banca do Holandês", destacou.

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) informou que o destaque para o Ano Novo serão os espumantes. A previsão é que mais de cinco milhões de garrafas de espumantes devem ser comercializadas no Rio Grande do Sul. Os supermercados gaúchos esperam uma alta nominal de 14% nas vendas de Ano Novo de 2022 em relação ao desempenho do ano passado. Para o fim de ano, segundo a Agas, a estimativa é de venda de quatro milhões de panetones e quatro milhões de caixas de bombom. O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, destacou que os espumantes estão com o mesmo preço de 2021.

Produtos mais vendidos no Mercado Público

Carnes

Costela de porco

Paleta suína

Ovelha

Bacalhau

Salsichão

Frutas

Romã

Uva

Cereja

Pêssego

Maçã

Caqui

Ameixas

Outros itens