BRDE abre concurso com vagas para Porto Alegre e salários de até R$ 10 mil

Maria Amélia Vargas

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) abriu edital para concurso público, com 31 vagas destinadas às agências de Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). As funções são para profissionais com nível médio, superior e ainda formação de cadastro reserva, com salários de até R$ 9, 268,39. As inscrições estarão disponíveis até o dia 23 de janeiro de 2023, por meio do portal da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), onde está disponível o edital. A taxa é de R$ 102,00 para nível médio e R$ 233,24 para o superior.