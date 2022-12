Oak’s California Burritos retoma abertura de franquias com novo formato

A Oak´s California Burritos, rede de restaurantes que surgiu em Porto Alegre em 2010, reformulou seu projeto de expansão e traz agora uma nova opção para quem quiser abrir uma franquia da marca. Surgida a partir da parceria de dois jovens gaúchos, os sócios Fabrício Leite e Rafael Machado, a Oak´s tem hoje três unidades próprias em funcionamento – duas delas no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo, além de uma franquia no Rio de Janeiro.

No novo formato, o investimento inicial é de R$ 340 mil para abrir uma franquia da rede. Anteriormente, o aporte ficava em torno de R$ 700 mil. “Nos espelhamos muito em nós lá do passado, no Fabrício e no Rafa de 20, 21 anos, duas pessoas empreendedoras sem grana, mas com muita vontade. Então, a gente foi fazendo ajustes e a primeira coisa foi baixar a necessidade de investimento inicial”, explica Fabrício.

O tamanho das lojas também diminuiu, passando de 80m² para 25m². É o caso da unidade localizada na rua Vasco da Gama, ao lado do Espaço Brasco, no Bom Fim. No Sarandi, o ‘core’ é o delivery, mas também há atendimento no balcão. A metragem menor é ideal para quem quer abrir uma loja em shopping center, onde os aluguéis costumam ser mais caros.

A Oak´s aprimorou os processos, o que permitiu eliminar alguns equipamentos até então usados na cozinha, como as coifas. Com o novo modelo, a equipe nas unidades ficou mais enxuta, mas sem perder a qualidade dos produtos. Os alimentos são preparados em uma indústria parceira localizada em Cachoeirinha e distribuídos para os restaurantes, inclusive os de fora do Estado.

Ao contrário do que acontecia nos primeiros anos da Oak´s, quando o cliente escolhia os ingredientes que iam no burrito – muitas vezes retirando os itens que caracterizam o lanche - agora eles são entregues prontos. Além do burrito, prato criado na Califórnia com inspiração na cozinha mexicana, o cardápio traz tacos, nachos e quesadillas.

A rede já está em negociação para abertura de novas franquias em Porto Alegre, Região Metropolitana e Santa Catarina. Fabrício não descarta um retorno à Zona Sul de Porto Alegre, onde a história da Oak´s começou, no Shopping Paseo, mas sem cravar ainda data ou local. “Sempre que anunciamos uma nova loja nos perguntam quando vamos voltar pra Zona Sul”, conta o empreendedor, externando seu carinho pela região onde tiveram restaurante até 2015.

Com formação em Administração, Fabrício e Rafael não tinham experiência em gastronomia quando começaram, mas um forte desejo de empreender. O ingresso no segmento de franquias começou em 2018 e chegou a ter quatro unidades – duas em São Paulo e as outras no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

A pandemia provocou o fechamento de uma loja em SP e outra no Rio em 2020, fortaleceu as vendas via delivery e levou à formatação do novo modelo de franquias. A estimativa da rede é fechar o ano com faturamento de R$ 8 milhões e, antes do encerramento do ano, a confirmação de novas unidades da marca a serem inauguradas em 2023.

Para Fabrício, a resiliência de empreender é fundamental para se manter. “Antes de abrir o primeiro restaurante, elaboramos o plano de negócio à risca. Quando abre, a realidade é outra. Aprendemos agora, com ‘cabelo branco’, que é preciso chegar a um equilíbrio entre a técnica e a experiência de viver o mercado”, avalia.