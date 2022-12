Lojistas percebem movimento fraco em shopping na véspera de Natal

Quem não conseguiu reservar um tempo durante as últimas semanas para comprar os presentes de Natal teve uma boa surpresa ao ir ao shopping hoje, véspera do feriado. Apesar das últimas semanas intensas e de boa movimentação, o dia 24 teve um movimento tranquilo para os lojistas e clientes do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Laura Souza, por exemplo, chegou a ir ao shopping ontem (23), mas desistiu devido ao grande movimento. “Achei que iria ter muito mais gente hoje do que de fato tem, achei até bem vazio o shopping comparado à ontem, que eu também vim, mas não tive como comprar tudo, estava muito cheio, só hoje que consegui”, afirmou.

O vendedor da Fast Shop, Rodrigo Rodrigues, também percebeu a baixa na movimentação neste sábado. “Ontem foi muito bom, mas hoje a loja está bem fraca, vejo que o shopping em si até tem bastante gente, mas a loja está recebendo menos clientes”, nota. Rodrigues conta que os produtos da Apple, carro-chefe da loja, não foram os mais procurados pela clientela este ano. “Está saindo muito a (assistente virtual) Alexa e fones de ouvido, a Apple está bem fraca este ano”, admite.

Em contrapartida aos eletrônicos, a busca por livros e artigos relacionados à leitura está sendo grande, afirma Regis Pereira, coordenador da Livraria Leitura. “Estamos lotados todos os dias, tivemos que estender o horário até às 23h. Hoje fechamos mais cedo, vamos até às 18h, mas estamos prevendo que vai ter movimento até fechar, provavelmente vamos sair às 18h em ponto”, acredita. O setor de brinquedos também registrou boas vendas durante os últimos dias. Guilherme Rodrigues, vendedor na Bichos.com, comenta que saem, em média, 100 notas por dia na loja. “Estamos vendendo muito os brinquedos temáticos, principalmente os de personagens”, acrescenta.

Cristina e Manoela Prusch, mãe e filha, tiveram de correr ao shopping hoje para garantir o presente do amigo secreto da família. “Durante a semana não consegui, só parei de trabalhar hoje, viemos só para isso e já estamos indo preparar a janta”, diz Cristina. Já João Miguel Junges Oliveira e sua mãe, Íris Junges, que vieram de Salvador para passar o Natal com a família, que reside na Capital, já haviam comprado os presentes, mas decidiram dar uma passadinha no shopping para ir atrás de mais lembrancinhas. “Chegamos ontem, nos acomodamos, ficamos um pouco com a família e notamos que estava faltando presente na árvore, então viemos hoje comprar mais umas coisas”, diz João.