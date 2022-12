Corsan faz parceria com Senai para gerenciamento de resíduos sólidos

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para gerenciamento de de resíduos sólidos. O contrato é direcionado à área de consultoria, no valor de R$ 3,8 milhões, para consolidação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Pgrs). O objetivo da proposta é instituir um projeto de governança ambiental, social e corporativa (ESG).

Trata-se dum um dos maiores planos de gerenciamento de resíduos entre as companhias de saneamento do Brasil, uma vez que sete mil pontos da Corsan já foram verificados, abrangendo estações de tratamento de água e esgotos e dos escritórios da empresa. De acordo com Liliani Cafruni, diretora de meio ambiente e sustentabilidade da Corsan, a iniciativa busca, igualmente, a excelência na prestação de serviços de saneamento básico.

O diagnóstico começou em 2021 e já está 100% concluído. Em março será realizado um prognóstico do trabalho e, na metade do ano de 2023, ocorrerá a implementação efetiva junto aos funcionários. Liliani explica que a ideia é tirar a companhia de um patamar que trata de água e esgoto para o patamar de cuidar do meio ambiente. “Nós temos dentro da diretoria dois departamentos (área de educação ambiental e a resíduos), e começamos a trabalhar com o Senai para capacitação desses departamentos”, cita.

A ação do Senai qualificou cerca de 340 funcionários da companhia como multiplicadores dessas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos. Eles irão atuar em todo o Rio Grande do Sul. “Esses multiplicadores vão atuar nas 10 regionais da Corsan e junto à sociedade, dentro dos eixos do saneamento”, explica a diretora.

O Senai também disponibilizou material pedagógico para esses multiplicadores, que, com base no conhecimento adquirido, irão atuar em todos os segmentos da sociedade. A inciativa, de acordo com a diretora, também é voltada a estabelecer metas de eficiência dos funcionários e, como consequência, garantir a satisfação dos clientes.

Sobre a parceria, ela destaca que o Senai tem amplitude em todo o Rio Grande do Sul, e isto foi significativo para a Corsan. Segundo a diretora, toda a obra de tratamento necessita de uma licença ambiental específica, ou seja, tem que ter a legalidade para o gerenciamento de resíduos daquela unidade. “A gente entendeu que fazer de forma segregada por todas as localidades não seria bom para a companhia. O ideal era criar algo maior para atender a toda essa complexidade e, deste modo, a Corsan acabou chamando o Senai também ajudar neste trabalho", afirma.

Com relação ao leilão recente de privatização da Corsan, Liliani destaca que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos será um grande case de sucesso dentro da companhia. Primeiro, por ser uma obrigação legal e, segundo, por gerar uma informação qualificada para o mercado.

De acordo com Marcino Fernandes Rodrigues Junior, advogado, consultor de relações institucionais e acesso ao mercado do Senai e coordenador e líder do projeto da Corsan, o Senai foi em todos os endereços da Corsan e observou todos os resíduos da companhia. Então, foi criado um plano que aborda mais de 80 tipologias de resíduos. “Para a Corsan esses resíduos não devem ser vistos mais como um passivo, mas como um ativo e, deste modo, virar nichos de negócios. Até mesmo o resíduo da construção civil da empresa deve ser aproveitado. E o Senai também vai fazer a implementação deste diagnóstico com os funcionários.

