Empresa de acessórios para móveis anuncia investimento de R$ 30 milhões em Farroupilha

O Grupo Bigfer, focado na fabricação de acessórios para móveis, anunciou um investimento de R$ 30 milhões em Farroupilha, na Serra gaúcha. A verba será destinada à construção de uma nova unidade, no interior do município, na comunidade de Nova Sardenha. A previsão é que as obras, já em andamento, fiquem prontas até o início de 2024.

Segundo um dos diretores do grupo, Maurício Alexandrini, a ampliação da empresa, que já tem uma matriz e uma filial no centro de Farroupilha, se dá pela necessidade de aumentar a produção. “Precisamos crescer. Com a licença ambiental já começamos as obras, estamos fazendo terraplanagem e a ideia é iniciar 2024 com inauguração da fábrica”, afirmou. O novo empreendimento terá 11,5 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 227,2 mil metros quadrados totais.

A Bigfer é, segundo a prefeitura, a maior empregadora de Farroupilha e, com o investimento anunciado, pelo menos 200 novas vagas serão ofertadas. “Ainda não tem como precisar exatamente, mas a ampliação vai gerar mais oportunidades”, refletiu Maurício. Para ele, investir em solo gaúcho representa a cultura da empresa. “Preferimos, muitas vezes, apostar nessa terra, mesmo com incentivos fiscais em outros lugares, porque acreditamos na cultura, na mão de obra qualificada”, explicou.

O prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, destacou a ida da nova unidade fabril da Bigfer para a comunidade de Nova Sardenha como parte dos investimentos recentes feitos na região, que tem crescido com a desburocratização do município. “Nova Sardenha fica no caminho para Garibaldi, onde estamos construindo uma ciclovia, uma das maiores do Estado, e onde fica uma rota cervejeira. A ideia é que, assim como a Bigfer, outras empresas apostem no local, gerando mais prosperidade e oportunidade para os moradores e aproveitando a infraestrutura”, considerou o gestor municipal.

Além disso, ele pondera que a decisão da Bigfer continuar apostando em Farroupilha é uma maneira de incentivar não apenas investimentos externos, mas o crescimento de empresas locais. “Vimos muitas empresas indo embora do Estado nos últimos anos, indo para Santa Catarina e Paraná. Então, manter uma competidora internacional, que nasceu aqui, em nossa cidade, é motivo de orgulho. Por se tratar de uma empresa que oferece componentes ao setor moveleiro da Serra, a atuação em Farroupilha também favorece outros setores da cadeia produtiva local. Pessoas de outras cidades chegam, se hospedam aqui, consomem, é um ciclo”, definiu o prefeito.

Em 2022, Farroupilha recebeu o prêmio Diamante do Sebrae para melhores cidades com políticas públicas para desburocratização.

O Grupo Bigfer é um conjunto de empresas de gestão familiar fundado em 1989 que possui quatro marcas. Atualmente, a empresa está presente no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina. Ao total, o conglomerado conta com um quadro de cerca de 2,2 mil colaboradores. Entre os principais produtos fabricados estão corrediças, dobradiças, sistemas de fixação (parafusos), articuladores, rodízios, puxadores, sapatas, sistemas para portas de correr e ferragens em geral.