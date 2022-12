Assembleia Legislativa aprova reajuste de 10,6%, e piso regional gaúcho vai a R$ 1.443,94 em 2023

Os deputados estaduais começaram a votar, na manhã desta terça-feira (20), as últimas propostas do ano na Assembleia Legislativa. O primeiro a ser votado - e aprovado por 48 votos a três - foi o que reajustou em 10,6% o piso regional. Os novos valores entram em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2023.

O governo do Estado havia encaminhado a proposta de reposição salarial de 7,7%, enquanto as centrais sindicais reivindicavam 15,58% - índice que representa as perdas inflacionárias desde 2019. Um acordo construído entre líderes da oposição e do governo garantiu a aprovação do reajuste de 10,6% no piso salarial do Rio Grande do Sul.

O mínimo regional tem cinco faixas salariais que hoje variam de R$ 1.305,56 a R$ 1.654,50, de acordo com o segmento profissional. Com o reajuste desta terça-feira, as faixas ficam de R$ 1.443,94, na faixa 1, e de R$ 1.829,87, na faixa 5.

Aprovação do novo mínimo regional beneficia 1,5 milhão de trabalhadores no Rio Grande do Sul, segundo levantamento das centrais sindicais. Segundo o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB/RS), Guiomar Vidor, o acordo foi firmado entre governo, oposição e centrais sindicais.

“O governo Eduardo Leite/Ranolfo Vieira havia acumulado, ao longo dos anos, prejuízos para os trabalhadores gaúchos. Se considerar a inflação de 2022, o governo deve 15,58% para os salários dos que menos ganham no Estado. Mas o acordo que fizemos garante, pelo menos, a reposição da inflação de 2021, o que já é uma vitória se considerarmos o período”, apontou o vice-líder da bancada do PT, Luiz Fernando Mainardi.

O líder do governo Mateus Wesp (PSDB) disse que a votação do mínimo regional representou um avanço, porque houve muito diálogo com os representantes das centrais sindicais. "Conseguimos juntamente com a oposição chegarmos numa emenda de consenso de um percentual de 10,6% para os trabalhadores da iniciativa privada", ressaltou.

O presidente da CTB/RS, Guiomar Vidor, afirmou que a aprovação do projeto do mínimo regional pelos deputados foi extraordinária porque beneficia 1,5 milhão de trabalhadores gaúchos. "Estamos felizes pela aprovação e pelo fato do governo estadual garantir que a sanção será feita esse ano o que vai refletir no 13º salário dos trabalhadores", ressaltou. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/RS), Amarildo Cenci, destacou que os trabalhadores vinham sofrendo nos últimos anos com a falta de reajuste nos salários. "Foi uma articulação dos parlamentares de oposição e das centrais sindicais e também de uma sensibilização do governo de que havia as perdas salariais", acrescentou.