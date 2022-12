Projeto eólico em Rosário do Sul obtém licença para torres de medição de ventos

A Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai (Creral), com sede em Erechim, e a empresa Integra Energia obtiveram da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) as licenças ambientais para instalação de duas torres de anemometria para medição de ventos na região da Fronteira Oeste. Os documentos são um passo importante para deslanchar o projeto do Complexo Eólico Serra do Caverá, em Rosário do Sul.

As licenças foram entregues pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kauffmann, e pelo deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes (PP), ao presidente da Creral, Alderi do Prado, e ao diretor da Integra Energia, João Ramis. Também

estiveram presentes na solenidade, em Rosário do Sul, os prefeitos da cidade, Vilmar Oliveira, e de

Alegrete, Márcio Amaral, e o presidente da Câmara de Vereadores Rogério Ustra.

Para que a licença fosse expedida foi necessária a aprovação de um projeto de lei na Assembleia gaúcha, de autoria de Antunes, que deu o aval para a instalação de um parque eólico na Serra do Caverá. Para o parlamentar, “é o início do processo que levará a uma verdadeira reconversão ao desenvolvimento de Rosário do Sul e região”.

Já a secretária Marjorie ressaltou que foram ultrapassadas barreiras não ambientais, que se confundiam com barreiras judiciais e legislativas. “A parte do poder público é atender a comunidade nas mais diversas esferas para que o privado possa operar e termos desenvolvimento que melhora a qualidade de vida das pessoas com responsabilidade ambiental”, disse.

Para Ramis, o envolvimento dos poderes executivo e legislativo foram fundamentais na retirada de obstáculos. “Estamos desenvolvendo um dos maiores projetos eólicos do Estado, agradeço muito o empenho da secretária Marjorie e do deputado Frederico, assim vamos poder concluir a parte inicial do projeto”, destacou o empresário.

Já Prado enfatizou que as primeiras licenças marcam um novo caminho para o projeto. “Nosso trabalho vai além de conseguir as licenças para medir os ventos, queremos as outras autorizações que nos deem condições de instalar os aerogeradores, e isso é fundamental para a continuidade do projeto”, afirmou.

As medições de vento na Serra do Caverá começaram em janeiro de 2021 e devem prosseguir até o final de 2023. Em dois anos, esse processo já se mostrou eficaz, com detecção de ventos propícios para a geração de energia na região.