Aeroporto de Uruguaiana inicia voo direto para Florianópolis

O Aeroporto de Uruguaiana (URG), operado pela CCR Aeroportos, iniciou nesta segunda-feira (19) o voo que liga a cidade gaúcha a Florianópolis, em Santa Catarina. O voo está sendo ofertado pela Azul Linhas Aéreas e estará disponível durante a temporada de verão.

Essa rota cria uma ligação importante que atende os passageiros que moram no entorno da tríplice fronteira para as famosas praias de Santa Catarina, incluindo as de Balneário Camboriú. A aeronave ATR-72, com capacidade para 70 passageiros, sairá do Rio Grande do Sul às 11h10min e chegará em Santa Catarina às 13h30min.

No sentido inverso, partirá da cidade catarinense às 8h, chegando em Uruguaiana às 10h25min. Com duração prevista de 2h25min, o voo será realizado às quartas e sextas-feira.