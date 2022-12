Central hidrelétrica em Vacaria recebe licença ambiental de operação

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) entregou, nesta segunda-feira (19), a licença ambiental de operação para a Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Despraiado, em Vacaria. O documento foi emitido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para a empresa Pillares Energy Geração de Energia.

A CGH terá capacidade de gerar 4 MW de energia. A licença foi entregue em Vacaria pela secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. “Este é mais um projeto estruturante que vem a contribuir para a geração de energia por meio de fonte limpa no nosso Estado”, enfatiza a secretária. Outras duas centrais, Passo do Buraco com capacidade de produzir 1,9 MW, e Três Marias com capacidade de 2,4 MW, estão em fase final de construção e liberação.

Os três empreendimentos estão localizados no Rio Passo do Socorro. Juntos, gerarão 120 empregos diretos durante o período de obras. Segundo a empresa, serão investidos R$ 56 milhões, priorizando indústrias e fornecedores regionais. "Nós, investidores de Santa Catarina, acreditamos no potencial do Rio Grande do Sul. Registramos nosso interesse em continuar investindo aqui e já projetamos novos investimentos para o ano de 2023 que deverão somar mais R$ 50 milhões”, afirma Márcio Engelmann, administrador do Grupo MM, o qual a empresa Pillares Energy faz parte.