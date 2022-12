Com gestão privada, parque Caracol reabre em Canela

Foi reaberto, neste sábado (17), o Parque do Caracol, agora sob administração privada. O local estava fechado desde o dia 5 de dezembro para a realização dos primeiros investimentos por parte do Consórcio Novo Caracol e Tainhas, vencedor do leilão, realizado em agosto, envolvendo a concessão de 30 anos dos parques estaduais do Caracol, em Canela, e do Tainhas, localizado nos Campos de Cima da Serra.

Nesta primeira etapa, o Caracol recebeu melhorias em infraestrutura e sinalização. "Implementamos acessibilidade tanto nas lojas quanto no acesso ao parque; colocamos em prática um sistema moderno de estacionamento, dando mais segurança para quem vem de carro; fizemos a manutenção e limpeza das trilhas e decoramos todo o parque para o período de Natal", detalha o gerente geral dos parques do Caracol e Tainhas, Rafael Silveira. Conforme Silveira, o investimento nesta fase foi de cerca de R$ 800 mil.

O que também mudou na reabertura foi o valor do ingresso que passou de R$ 30 para R$ 75, o que representa um aumento de 150%. “Entendemos que é um valor acessível e justo a se cobrar para o público da região, além de estar abaixo na comparação das entradas de outros players do mercado localizados na Serra, que ficam na faixa de R$ 150”, justifica Silveira. Ele ressalta, porém, que pessoas nascidas ou moradoras de Canela permanecerão isentas para acessar o local, desde que apresente documentação comprobatória. Gramadenses, por sua vez, terão um desconto de 50%.

Ainda de acordo com o gerente geral dos parques, o próximo passo da nova gestão será concluir uma espécie de 'plano diretor', que servirá de base para a escolha dos novos atrativos no parque. A expectativa é de lançar duas atrações a cada ano, sendo uma na temporada de verão e outra na de inverno.

A administração chama atenção também para o crescimento no número de empregos a partir da concessão. Segundo Silveira, quando o parque era gerido pela prefeitura de Canela, havia 12 funcionários. Hoje, o empreendimento já conta com 35 empregos diretos, 40 indiretos, além de 80 funcionários terceirizados. “Somados, são mais de 150 empregos que estamos gerando para a comunidade canelense”, pontua.

O consórcio Novo Caracol e Tainhas é liderado pela Iter Parques, controladora do Parque Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Da experiência carioca, a administradora privada pretende levar tanto para o Caracol quanto para o Tainhas três fatores: excelência no atendimento, cuidado com o meio ambiente e um modelo de gestão e compliance que dê transparência ao negócio.

Representando o governo do Estado na cerimônia de reabertura do Caracol, a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, ressaltou o modelo de privatizações que vem sendo adotado pela atual gestão.

“Os parques de turismo natural, as unidades de conservação que permitem o acesso para o turismo ambiental foram instituídos para que a comunidade pudesse ver de perto, sentir e aproveitar a natureza, e nós entendemos que da maneira como estava posto não estava satisfatório e em algumas situações não estava nem seguro para que a comunidade pudesse acessar. Então a concessão dessas pequenas partes dentro de uma série de regramentos ambientais e de uso desse território é a melhor maneira de oferecer o serviço para a comunidade”, disse.

A concessão do Parque do Caracol e do Parque do Tainhas teve valor de outorga de R$ 150 milhões e valor global do contrato de R$ 464 milhões até o final do período de 30 anos.

Parque do Tainhas terá primeiros investimentos em 2023

O Parque do Tainhas também já está sob administração do Consórcio Novo Caracol e Tainhas. Os investimentos, porém, devem iniciar em 2023 e novas atrações devem ser implementadas a partir de 2024. A área de concessão do Parque do Tainhas é de 1,5% do total de 6.654,70 hectares e inclui os municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul.

“É importante salientar que o Parque do Caracol em Canela é uma atração já em operação com movimento significativo. No caso do Parque do Tainhas, vamos desenvolver um plano diretor junto com o poder concedente que respeite as características do ambiente e colabore para o desenvolvimento da região”, destaca o CEO do consórcio, Sandro Fernandes.

Serviço:

Parque do Caracol

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n - Caracol, Canela - RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30.

Ingressos:

Adulto: R$ 75

Passaporte meia entrada: R$ 37,50

Ingresso adulto + observatório: R$ 85,00

Ingresso meia entrada + observatório: R$ 47,50

Isenção:

- Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

- Cadeirantes

- Guias de turismo inscritos na Cadastur

- Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

- Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

- Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

- Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

- Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

- PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.