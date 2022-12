Empresa gaúcha foca em soluções e parcerias na área de saneamento

Estruturar projetos na área de saneamento é um dos grandes desafios para as pequenas e médias cidades brasileiras. E essa tarefa passa a ser uma prioridade, uma vez que faltam 10 anos para vencer o prazo máximo para garantir a universalização do saneamento para os municípios. Neste contexto, a empresa Cristalina Saneamento, com sede em Porto Alegre, atua na formação de parcerias para a execução de projetos e na operação de serviços públicos para o setor de saneamento, prestando também orientações às prefeituras.

De acordo com o CEO da Cristalina, Yves Besse, desde que a empresa começou as suas atividades, há um ano e meio, só dois projetos de licitações ficaram prontos. Um deles terá a abertura de propostas na próxima semana, no município de Pomerode (SC). O outro envolve a licitação na cidade gaúcha de Erechim, que teve o processo paralisado nesta sexta-feira (16), por conta de uma ação do município contra a Corsan.

Besse explica que o principal foco da empresa é prospectar negócios no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além de São Paulo e Minas Gerais. Ele explica que Minas Gerais entra no radar da Cristalina, porque o governador reeleito Romeu Zema (Novo) transmitiu no seu primeiro mandato a intenção de não dar continuidade à companhia estadual de saneamento. “Uma companhia estadual que tem problemas e não atende adequadamente a população. Romeu Zema tentou privatizar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) no seu primeiro mandato, mas não teve autorização legislativa e, agora, pretende dar continuidade a esse projeto”, explica.

A Cristalina tem como próximo passo avaliar os mercados, fazer uma pré-seleção dos municípios que apresentam um maior potencial para o desenvolvimento de projetos na área. “Nós temos atualmente 52 oportunidades identificadas, muito mais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e uma parte em São Paulo”, cita.

A estimativa da empresa é conseguir participar dentre cinco a seis licitações em 2023. “Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois estados brasileiros com maior número de projetos em andamento”, reforça Paulo Spencer Uebel, fundador e vice-presidente da Cristalina. Segundo ele, as licitações trazem grande dinamismo, com novos investimentos.

“Em Pomerode (SC) houve 12 propostas representando 19 empresas. Por que tanta competição? Vão todos no único projeto existente e isto resulta em uma grande competição”, explica. Uebel ressalta a ideia de que é necessário ter mais projetos, porque a situação no setor de saneamento está muito ruim, apesar de que nos dois últimos anos tenham ocorrido 18 leilões, que resultaram en uma cifra de R$ 32 bilhões de investimentos.

Os executivos lembram que está faltando 10 anos para o prazo de universalização do saneamento, e o tema passa a ser um desafio cada vez maior para os municípios. Os empresários explicam que o novo Marco Legal do saneamento prevê que 99% da população tenha acesso à água e 90% à coleta e tratamento de esgoto sanitário até 2033. “Um desafio, especialmente para pequenos e médios municípios, e que tem custo total no Brasil estimado em cerca de R$ 900 bilhões”, lembram.

Este prazo foi fixado em decreto federal de julho de 2020. A legislação incentiva pequenas e médias cidades a trabalharem de forma consorciada, para garantir a sustentabilidade financeira dos projetos. No mesmo ato, ficou definido que os estados e municípios tinham até março de 2020 para concluir os seus processos de regionalização da gestão do serviço de saneamento básico. "A legislação abre possibilidades de execução dos serviços a partir de diferentes formatos, que envolvem tanto o Poder Público quanto à iniciativa privada", explicam os empresários.

Para as cidades gaúchas, um dos grandes entraves é o alto custo para o tratamento do esgoto. Em Canoas, terceiro maior município do Estado em população, apenas 46% das residências têm coleta de esgoto. Besse avalia que ainda é possível mudar essa realidade dentro do prazo definido pela legislação, mas é preciso iniciar esse processo imediatamente.

Yves Besse e Paulo Uebel estiveram na sede do Jornal do Comércio (JC), onde foram recebidos pelo diretor de operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.