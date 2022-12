Porto Alegre inaugura a primeira loja Igui Conceito do Rio Grande do Sul

A fabricante de piscinas Igui inaugurou, na noite desta quinta-feira (15), a primeira loja no formato conceito no Rio Grande do Sul. A unidade, localizada na rua Edu Chaves, bairro São João, ocupa uma área de 700 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 1 milhão. A Igui Conceito apresenta a reformulação do layout das lojas com exposição de modelos de piscinas das linhas Cerâmica Igui by Atlas e Unlimited, além de todo o portfólio da marca, que reúne mais de 100 produtos.

A rede, que opera no sistema de franquias em suas lojas espalhadas por 54 paises já abriu 10 unidades neste formato no Brasil. A da Capital é conduzida pelo casal Rochele Lautenschlager e Rafael Eugenio e a sócia Rosana Rey.

Para Rochele, o momento é de felicidade, mas também de responsabilidade. “É uma alegria enorme, mas é um desafio maior ainda. É um projeto grandioso e estar à frente dele dá aquele apertinho gostoso no coração e o desejo e a certeza de que faremos muito e tudo muito bem. Nós faremos dessa iGUi Conceito uma das maiores do Brasil”, afirmou. “Eu me sinto privilegiado. Encerramos 2022 com chave de ouro. E que venha 2023 de muito sucessso!”, completou Rafael.

Rosana se tornou franqueada iGUi há cerca de quatro anos, em Paragominas (PA), e há dois retornou a Porto Alegre. “É um divisor de águas sempre na minha vida: antes e depois da iGUi. Meu sentimento é de muita alegria e gratidão no meu coração, a Deus, porque sempre pedi uma oportunidade, a essa empresa, às pessoas que dirigem, àquelas que me indicaram”, ressaltou.

Piscinas ganham um revestimento inovador com a parceria entre a Igui e a fabricante de cerâmicas Atlas. Foto: Luciane Medeiros/Especial/JC

Na Igui Conceito o cliente encontra a inovadora Linha Cerâmica iGUi by Atlas, parceria exclusiva da marca com a fabricante de cerâmica e todo o portfólio da rede, que conta com mais de 100 produtos. Também são comercializados os produtos da franquia TrataBem, especializada na limpeza, manutenção, assistência técnica e venda de produtos para todos os tipos de piscinas. O espaço conta ainda com um escritório da marca Unlimited, criada para atender a projetos mais exigentes em piscinas residenciais e de uso coletivo com infinitas possibilidades na escolha de revestimentos, tamanhos e modelos.