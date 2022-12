Evento da Federasul aponta cenário de incerteza para a economia brasileira

A economia brasileira em 2023 será marcada por juros elevados por maior prazo e risco de maior inflação, um Produto Interno Bruto (PIB) incentivado por investimentos públicos e possibilidade de aumento do endividamento em relação ao PIB. A análise foi feita pelo vice-presidente e coordenador do Núcleo de Economia da Federasul, Fernando André Marchet, em evento nesta quinta-feira (15), que apresentou as perspectivas para 2023 no Brasil e no Rio Grande do Sul.

Segundo Marchet, existe a possibilidade de aumento de impostos para sustentação fiscal e a utilização dos bancos públicos para medidas parafiscais. Para ele, a criação de empregos dependerá das ações governamentais da gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conforme Marchet, o apoio da Câmara do Deputados e do Senado será pautado em concessões e um forte ambiente de negociação. Ele prevê ainda um ambiente de polarização na população e menor aprovação do governo Lula.

Conforme o dirigente, o governo do presidente Jair Bolsonaro está deixando indicadores positivos na economia para o novo governo Lula. Segundo ele, o País teve um crescimento real do PIB de 6,3% no período de governo Bolsonaro e queda da inflação e juros em alta. Segundo o economista da Federasul, ocorreu um alto volume de reservas internacionais e a dívida do governo federal é estável. Além do desemprego, estar em queda. Sobre o Rio Grande do Sul, Marchet projetou um PIB em 2023 de 4,9%. Ele elogiou a continuidade da gestão Eduardo Leite e a agenda de reformas proposta pelo governador reeleito.

"O governo estadual realizou o ajuste nas contas públicas e criou espaço para investimentos através de concessões e privatizações no âmbito estadual", ressaltou. O coordenador do Núcleo de Economia da Federasul destacou ainda a melhoria no ambiente de negócios e a melhora na competitividade do Rio Grande do Sul.

Cautela dos investidores e empreendedores para o ano que vem foi destaque da fala do futuro presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, que toma posse oficialmente nesta sexta-feira (16)."Os investidores e empreendedores brasileiros estão puxando o freio de mão. Eles estão com medo e descontentes com os nomes escolhidos para a área econômica pelo presidente Lula para conduzir o País nos próximos quatro anos. São nomes que conduziram a gestão do Brasil para uma crise que quase quebrou o País em 2015/2016".

Segundo Costa, os empreendedores e investidores estão com uma expectativa pessimista com relação ao novo governo e afirmaram que precisarão reservar recursos para passar por tempos difíceis. "Queremos o bem do nosso Estado e do Brasil. É dever da Federasul alertar, denunciar e apontar o caminho que entendemos correto para os nossos negócios", ressaltou. O novo presidente da Federasul afirmou que o Brasil está em um cenário de incertezas, principalmente na economia brasileira. "São reformas econômicas com resultados já conhecidos em diversos países. Os nomes anunciados na economia e o que pretendem fazer nos deixa preocupados", acrescentou.

O evento marcou a despedida do atual presidente da Federasul, Anderson Trautmann Cardoso, do após mandato de dois anos à frente da entidade. Cardoso realizou uma balanço da sua gestão, marcada pela pandemia e por um cenários extremamente delicado para os setores produtivos. Ele destacou a retomada das Jornadas de Integração da entidade no interior do Estado.

Cardoso afirmou também que a entidade contribuiu para a realização de reformas importantes para o futuro do Estado como a Reforma Administrativa, a nova Previdência, a criação do Teto de Gastos público estadual, e especialmente, o fim das majoração das alíquotas de ICMS. Na despedida, disse que a Federasul se dedicou com afinco ao tema educação. "Se queremos evoluir como sociedade precisamos revolucionar a educação em nosso Estado", finalizou.