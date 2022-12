Governo negocia com empresa investimento no polo químico gaúcho

Apesar de ainda não ter deslanchado, o Polo Integrado da Química RS, que ocupa uma área de cerca de 700 hectares em Montenegro, na divisa com Triunfo, vive boas perspectivas para 2023. O governo do Estado negocia, em caráter de confidencialidade, a atração de uma grande empresa do setor para se instalar no local.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, estima que antes do final do primeiro semestre do próximo ano a companhia deve protocolar uma carta-consulta ressaltando a intenção de desenvolver um empreendimento no Estado e anunciar oficialmente o investimento. “Esse seria um projeto muito significativo para o polo da química. Confirmando o investimento, mudaria significativamente a cadeia produtiva de alguns itens aqui no Estado”, afirma Maraschin.

O empreendimento é disputado também por Santa Catarina. No entanto, o secretário gaúcho considera o Rio Grande do Sul favorito nessa concorrência, calculando em cerca de 70% as chances de a iniciativa ser realizada no Estado. Maraschin participou nesta quinta-feira (15) da última reunião-almoço feita pela Câmara Brasil-Alemanha RS neste ano. O evento ocorreu no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

Sobre o principal instrumento de incentivo fiscal do Estado, o Fundopem, o secretário informa que, para 2023, a expectativa é que sejam aprovados dentro do mecanismo investimentos que somem, no mínimo, R$ 1 bilhão. Em 2022, o benefício foi concedido a projetos que totalizaram aproximadamente R$ 1,74 bilhão.

Além do evento na Câmara Brasil-Alemanha, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado em parceria com a Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis RS) aproveitou a quinta-feira para apresentar quatro novas ferramentas do portal InvestRS, destinadas ao fomento econômico, e a Escola JucisRS. Foram apresentados o Buscador InvestRS, plataforma que facilita o encontro entre investidores e oportunidades de investimento; o MadeIn RS, selo de certificação de origem de produtos gaúchos; o sistema Proedi, mapa de lotes disponíveis em distritos industriais e diferenciais competitivos de cada distrito, e o serviço de georreferenciamento empresarial, que permite a realização de estudos de viabilidade e subsidia planos de negócios para quem pretende instalar ou ampliar empresas no Estado.

Já a Escola JucisRS tem o objetivo de proporcionar capacitação para os públicos interno (colaboradores e servidores) e externo (municípios, usuários e entidades da sociedade civil), com foco na agilidade e na qualidade dos processos através da disponibilização de cursos. Outra meta da escola é incentivar a reflexão, integração e aprimoramento de novas competências a serem aplicadas às rotinas de trabalho visando a desburocratização e a melhoria do ambiente de negócios no Rio Grande do Sul.