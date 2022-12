Liminar obtida pelo Sindiágua suspende novamente leilão da Corsan

A guerra judicial quanto à privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) continua. Depois do governo do Estado conseguir derrubar liminar no Tribunal de Justiça do Estado que impedia a realização do leilão da empresa marcado para a próxima terça-feira (20), uma nova ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul (Sindiágua) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região voltou a suspender o certame.

A decisão foi assinada nesta quinta-feira (15) pelo desembargador federal do Trabalho, Marcos Fagundes Salomão. O presidente do Sindiágua/RS, Arilson Wünsch, explica que a ação busca proteger os interesses dos funcionários da empresa de saneamento. Ele afirma que a privatização trará impactos trabalhistas e previdenciários. Na manhã dessa quinta-feira foram entregues pelos interessados em comprar a Corsan as propostas financeiras em envelopes fechados para serem abertos na próxima terça-feira. O governo do Estado não informou quantas propostas foram feitas pela companhia, mas houve pretendentes.

Em nota, o governo do Estado informou que “está ciente da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que suspendeu, em caráter liminar, o leilão da Corsan. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) avaliará o melhor recurso cabível”._