Indústria Elétrica e Eletrônica nacional prevê estagnação para 2023

Um empate. Essa é a perspectiva da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) para o desempenho do setor no próximo ano em relação a 2022. Apesar de esperar um incremento nominal de 5% no faturamento (alcançando R$ 231 bilhões), descontada a inflação, a previsão é de estabilidade no resultado.

O presidente executivo da Abinee, Humberto Barbato, informa que, neste ano, a indústria eletroeletrônica brasileira irá faturar cerca de R$ 220,4 bilhões, um crescimento nominal de 4% na comparação com 2021, mas, tirando a inflação, uma queda de 2%. O dirigente argumenta que o desempenho pode ser explicado, em parte, pela antecipação de vendas que aconteceu durante a pandemia de coronavírus. “Porque a compra de itens como equipamentos de informática e de utilidade doméstica aumentou muito nesse período em função do home office”, ressalta o dirigente.

Barbato frisa ainda que o Brasil continua com uma taxa de juros muito elevada e uma população empobrecida, fatores que desestimulam o consumo. “É possível notar que os números são muito positivos quando se olha tudo que é equipamento de infraestrutura dentro do setor eletroeletrônico, quando se observa bens de consumo duráveis, está ruim”, detalha o presidente executivo da Abinee.

Quanto à nova gestão do governo federal que irá assumir em janeiro, o representante da Abinee espera que sejam mantidos os compromissos e incentivos já firmados com o setor. “Por enquanto, pelos nomes apresentados, não temos nenhum tipo de expectativa maior em relação a grandes mudanças que possam vir a acontecer no sentido que a indústria seja mais capacitada, vamos ver que tipo de política industrial poderá ser implementada”, comenta. O risco para o setor, adverte Barbato, é um eventual incremento da inflação.

Já no Estado, o diretor da regional da Abinee no Rio Grande do Sul, Régis Haubert, diz que o setor da indústria elétrica e eletrônica, no geral, acompanhou o resultado nacional. Sobre 2023, o dirigente adianta que será um ano de muita apreensão devido às incertezas políticas. “Mas, somos otimistas incorrigíveis e terá demandas geradas com o marco do 5G, indústria 4.0, cidades inteligentes, carros elétricos, todo esse arcabouço de coisas que demandam muita eletrônica”, frisa.

A respeito da carência de oferta de semicondutores, algo que o setor vem enfrentando nos últimos anos, o dirigente afirma que, neste final de 2022, está diminuindo a intensidade do problema, contudo ainda se verifica a falta de componentes para o mercado em segmentos como, por exemplo, de telecomunicações. A expectativa é que a situação seja plenamente normalizada até o início de 2024.

Um fato comemorado por Haubert é que em 2022 a indústria elétrica e eletrônica gaúcha fechará com um aumento de cerca de 1 mil postos de trabalho em relação ao ano anterior, o que corresponde a um incremento de aproximadamente 12%. Nacionalmente, o setor apresentava em torno de 264 mil postos de trabalho em 2021, concluirá 2022 com cerca de 270 mil empregos gerados e projeta 275 mil para o próximo ano.