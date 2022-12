Tribunal de Justiça do Estado libera leilão da Corsan

Depois de suspender na sexta-feira (9) o leilão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), o desembargador Alexandre Mussoi Moreira reconsiderou nesta quarta-feira (14) a sua decisão, após analisar recurso interposto pelo governo do Estado. Assim, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o certame poderá acontecer na data prevista inicialmente: 20 de dezembro.

Em sua justificativa, Mussoi alega que “todo o processo de desestatização da Corsan vem sendo conduzido sem que tenha sido constatada qualquer irregularidade, sendo relevantes as alegações trazidas pelo Estado do Rio Grande do Sul em seu pedido de reconsideração, no sentido de que o risco de extinção dos contratos não se dá pela iminente desestatização da companhia, mas justamente pela não privatização da estatal, na medida em que, privada da possibilidade de extensão dos atuais contratos de programa, os instrumentos serão extintos na medida em que os atuais prazos forem vencendo, acarretando expressiva perda de valor para a empresa e prejuízos à população". O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do RS (Sindiágua) foi a entidade que tinha ajuizado o pedido para suspender o leilão.

O preço mínimo que os concorrentes terão que pagar para arrematar do governo gaúcho o controle acionário da Corsan é de cerca de R$ 4,1 bilhões. A empresa possui atualmente contratos vigentes para prestação de serviços em 307 municípios e atende mais de 6 milhões de gaúchos (cerca de dois terços da população do Estado), atuando tanto nos serviços de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário.

No primeiro trimestre deste ano, a Corsan apresentou receita operacional líquida na ordem de cerca de R$ 952,3 milhões. Neste período, a companhia teve lucro líquido de aproximadamente R$ 186 milhões. O patrimônio líquido da Corsan, com base no balanço patrimonial finalizado em 31 de março de 2022, era em torno de R$ 3,36 bilhões.

Uma das justificativas do governo gaúcho para alienar a companhia é a aprovação da Lei Federal nº 14.026/2020. A norma determinou que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da sociedade com coleta e tratamento de esgotos, até 31 de dezembro de 2033.