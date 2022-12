Azeite Prosperato abrirá empório em Sentinela do Sul

A marca de azeites Prosperato, que é vendida em diversas lojas do Rio Grande do Sul, anuncia a abertura de um novo empório próprio. O espaço ficará na cidade de Sentinela do Sul, a cerca de 95 quilômetros de Porto Alegre.

“Será uma loja bem maior do que a atual de Caçapava do Sul, em espaço e diversidade de produtos por se tratar de uma rodovia que está sendo duplicada e de muito trânsito, a BR-116”, adianta o produtor Rafael Marchetti, responsável pela Prosperato.

O projeto está na fase de definições e busca de parceiros. A motivação do investimento, conforme Marchetti, é expandir a operação de venda direta para o público, o que sempre pautou a Prosperato.

“Fomos uma das primeiras marcas a realizar a venda online de azeite de oliva”, lembra o empreendedor.

A construção fica no caminho para Pelotas, junto aos olivais da empresa, e será o segundo empório, já que o primeiro foi aberto em 2015. Um dos diferenciais da Prosperato é a aposta nos azeites condimentados, que poderão ser adquiridos no local.

“Eles são oferecidos nas versões manjericão, limão siciliano, pimenta jalapeño e alho roxo, todos produzidos com tempero fresco, junto à extração da azeitona, sem nenhum aditivo artificial”, detalha Marchetti.

Em 2022, pela primeira vez, os azeites condimentados brasileiros foram premiados. O de pimenta jalapeño foi eleito o melhor azeite condimentado do mundo no concurso EVO-IOOC, da Itália.

Os olivais da Prosperato somam 220 hectares e estão localizados na Campanha gaúcha, nas localidades de Caçapava do Sul e São Sepé, e na região da Costa Doce, em Barra do Ribeiro e Sentinela do Sul.