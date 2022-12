Guias digitais do IPTU de Porto Alegre estarão disponíveis em 2 de janeiro

As guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023 de Porto Alegre estarão disponíveis no site da prefeitura municipal ( prefeitura.poa.br/iptu) no dia 2 de janeiro. O documento, disponível apenas digitalmente, também poderá ser recebido por e-mail pelos contribuintes que fizerem o seu cadastramento no próprio site ou no aplicativo 156+POA, em dispositivos móveis.

A prefeitura informa que não enviará guias pelos Correios este ano. Além disso, a data de pagamento com desconto foi prorrogada para 8 de fevereiro, dando mais prazo para os contribuintes aproveitarem o abatimento.

Além do desconto fixo de 5% para pagamento em cota única, haverá descontos adicionais de 3% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas que estiverem em dia com o fisco municipal, e de até 3% para as pessoas físicas que solicitaram a inclusão do seu CPF em notas fiscais de serviço na Capital.

Desconto para quem tem imóvel sem débitos:

Pessoa física: 3%

Pessoa jurídica: 4%

Desconto permanente para quem colocar o CPF na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

De uma a seis notas fiscais: 1%

De sete a 18 notas fiscais: 2%

Acima de 18 notas fiscais: 3%