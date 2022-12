Empresas que não têm uma boa reputação estarão fora do mercado, afirma presidente da Abracom

"A reputação é fundamental nas empresas e quem não entender isso estará fora do mercado. Propaganda é diferente de reputação. Propaganda não compra uma boa imagem, ela vende produto. Se as empresas não se conscientizarem de que elas precisam ter atitude, um propósito e ter uma atuação cidadã elas não vão prosperar". A análise foi feita pelo presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), Daniel Bruin, que nesta terça-feira (13) participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio.

Segundo Bruin, reputação é uma coisa inegociável para o consumidor. "Reputação é muito mais caro do que qualquer ativo de uma empresa", ressaltou. O presidente da Abracom disse que o consumidor compra reputação. "Ele vai comprar o produto da marca do fabricante da qual ele tem a maior referência. Ele prefere pagar mais porque ele sabe que o fabricante se preocupa com o meio ambiente, trata bem os funcionários e investe na comunidade", acrescentou. Conforme o presidente da Abracom, o empresário precisa perceber que hoje não se compra reputação com propaganda. "As redes sociais vieram para derrubar essa estratégia. Hoje, uma empresa pode ser cancelada em minutos nas redes sociais e perder milhões de reais no final do dia com a sua marca", explicou.

O último Menu POA de 2022 abordou o tema "A importância da reputação na construção das marcas". O presidente da Abracom afirmou que é muito difícil para uma empresa recuperar a sua reputação depois de um episódio de cancelamento feito pelas redes sociais. "É muito mais barato manter

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho, disse que cada pessoa pode tranquilamente puxar pela memória histórias de empresas cujas marcas acabaram sofrendo fortes abalos na reputação de sua imagem, muitas das quais, aliás, não conseguiram se recuperar. "Muitas vezes é pelo exemplo negativo que fica mais evidente a importância de construir uma marca forte e com credibilidade", explicou. De acordo com Suzana Vellinho, imagem e reputação não é algo que deve preocupar apenas as grandes corporações, mas cada empresa, políticos e até mesmo a pessoa física que, ao posicionar seu nome na sociedade ou mercado está, na verdade, administrando a sua marca pessoal.

De acordo com a presidente da ACPA, independentemente da esfera, a construção bem-sucedida de uma marca envolve vários aspectos, mas existe um ponto que merece atenção especial: o público que “adota” a marca não pode se sentir traído ou inseguro em relação ao bem ou serviço oferecido. Ela afirmou que de acordo com especialistas da área do marketing, é preciso ter regras básicas na construção da reputação, que são: ser constante, estar sempre presente e ser consistente para que haja uma efetividade nas estratégias adotadas. Bruin participou da palestra na ACPA a convite da Abracom do Rio Grande do Sul, coordenada pela jornalista Martha Becker. Com mais de 20 anos de experiência na área de comunicação corporativa, Bruin tem ênfase na gestão de reputação, atendendo diversas empresas nacionais e multinacionais. Além disso, o presidente da Abracom é coautor do livro "Os consumidores compram reputação e não produtos".