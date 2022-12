Mercado de implementos rodoviários deverá ter resultado próximo ao de 2021

O total de emplacamentos de implementos rodoviários de janeiro a novembro de 2022 está bem próximo ao consolidado no ano passado. No período foram entregues 140.639 produtos ante 147.739 do ano passado, recuo de 5%

O resultado ainda não inclui as unidades comercializadas na Fenatran. “O evento foi extremamente positivo para o setor e, nos próximos meses, os emplacamentos relativos àquelas vendas surgirão na estatística de desempenho do setor”, projeta José Carlos Spricigo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos (ANFIR). Na Fenatran deste ano, o setor esteve representado por 50 empresas, com ocupação de 13.000m² de área de exposição do São Paulo Expo.

O mercado absorveu 75.248 veículos rebocados, declínio de 8,5% sobre igual período do ano passado, quando foram entregues 82.188 unidades. “Importante ressaltar que o menor número de produtos vendidos não significa necessariamente queda nos negócios, porque a entrada do 4º eixo fez direcionar para este conjunto parte das vendas que seria para o bitrem”, explica o presidente.

Dos 14 modelos comercializados, oito apresentaram saldo positivo. O mais elevado, com 72%, deu-se nos equipamentos para o transporte de toras, com total de 2.690 unidades. O basculante, o de maior volume de venda, somou 22.595 produtos, com leve crescimento de 0,22%. As quedas mais significativas, na ordem de 45%, em baú carga geral, com 5.235 unidades, e em tanque inox, com 253 entregas.

No segmento de carroceria sobre chassis, a indústria entregou ao mercado 65.391 unidades, pouco abaixo das 65.551 do ano passado. Das sete famílias, quatro tiveram crescimento, com destaque para basculante, com 48% e 9.971 entregas. O pior desempenho foi registrado em baú aluminio e frigorífico, líder de vendas no segmento, com recuo de 20%, para 22.255 unidades.