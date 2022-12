Aeromot e empresa italiana Leonardo negociam parceria envolvendo complexo de Guaíba

A gaúcha Aeromot, que já possui acerto com a Diamond Aircraft para a produção do bimotor DA62 no futuro centro tecnológico aeronáutico a ser construído em Guaíba, está expandindo as possibilidades do complexo ao negociar uma parceria também com a companhia italiana Leonardo. O acordo entre as duas empresas está sendo ultimado e a iniciativa foi apresentada nesta quinta-feira (8) ao governador Ranolfo Vieira Júnior, no Palácio Piratini.

O presidente da Aeromot, Guilherme Cunha, explica que a ideia é fazer um acordo comercial e industrial para trazer para Guaíba produtos que o grupo italiano tenha interesse em inserir no mercado da América Latina. “Principalmente na parte de asa fixa (aviões). A Leonardo é uma grande fabricante de (itens de) defesa e aeronáutico do mundo”, comenta o executivo. No Brasil, a companhia atua desde os anos 1970, com o desenvolvimento e produção conjunta dos aviões de ataque AMX com a Embraer até o fornecimento de helicópteros, radares aviônicos, serviços e produtos espaciais.

Cunha esteve presente no Palácio Piratini, enquanto os representantes da Leonardo participaram de modo online da reunião com o governador. O executivo ressalta que está sendo discutido entre as empresas quais os produtos que seriam propícios para haver uma transferência de tecnologia para o complexo gaúcho. Não está descartada, futuramente, a possibilidade de trabalhar com helicópteros. Ele frisa que a intenção é a Aeromot ser o braço industrial dos grandes players que vierem para o centro tecnológico aeronáutico do Rio Grande do Sul. “Como a Aeromot já é uma companhia de engenharia, de aeronáutica, o plano é que a gente possa abarcar essa transferência de tecnologia de diversos outros fabricantes”, explica Cunha.

A estimativa é que o complexo em Guaíba comece a funcionar em 2025, sendo assim só depois disso a parceria entre Aeromot e Leonard poderia chegar ao estágio de operação industrial. Inicialmente, o investimento no centro tecnológico aeronáutico pode chegar a cerca de R$ 300 milhões e depois poderia passar o R$ 1 bilhão. No entanto, Cunha destaca que, confirmando a parceria com a Leonardo, esses números podem ser ainda maiores.

“A meta é implementar um cluster aeronáutico em Guaíba”, afirma o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin. Ele recorda que a área da cessão onerosa cedida pelo governo do Estado para o complexo já dobrou de tamanho, passando de 250 hectares para 500 hectares, justamente para contemplar a sua expansão.

Já o deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União), que também esteve na reunião no Palácio Piratini, lembra que os investimentos estão sendo previstos para ocorrerem na mesma área que no passado era destinada à Ford. “De uma montadora de veículos, hoje o Estado cria as condições necessárias para que se tenha uma montadora de aviões”, finaliza.