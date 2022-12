Investimentos privados aprovados pelo Fundopem somam R$ 1,74 bilhão em 2022

O Grupo de Apoio Técnico (Gate) da Secretaria de Desenvolvimento do Estado confirmou, na última reunião do ano, realizada nesta quarta-feira (7), R$ 130,3 milhões em novos investimentos privados no Estado por meio do Fundopem, principal programa de fomento à economia do governo gaúcho. O grupo aprovou na data seis projetos que podem gerar até nove novos postos de trabalho. Com isso, no acumulado de 2022, o Gate confirmou R$ 1,74 bilhão em investimentos no Rio Grande do Sul.

O destaque entre os últimos projetos aprovados do ano é o investimento de R$ 94,9 milhões da empresa Videolar-Innova S.A., no município de Triunfo, Região Metropolitana de Porto Alegre. O objetivo é expandir a empresa através do aumento da capacidade de armazenamento de Etilbenzeno e de Monômero de Estireno em 30.000 m³ (tancagem) e da estocagem de biomassa (cavaco) para uso nas caldeiras da empresa. O projeto prevê, ainda, investimentos para o aumento da confiabilidade da planta de Estireno e da unidade de geração de vapor e energia.

Segundo o Executivo, 108 empresas aprovaram ampliação ou instalação de unidades no Estado através do Fundopem, podendo gerar mais de 3,4 mil empregos diretos. O programa faz parte da carta de produtos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e teve sua regulamentação atualizada em 2021, com o objetivo de desburocratizar e democratizar o incentivo, a fim de fomentar as regiões menos desenvolvidas do Rio Grande do Sul.