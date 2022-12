Marcopolo anuncia investimento de R$ 20 milhões em Farroupilha

A multinacional gaúcha Marcopolo anunciou nesta quarta-feira (7) um investimento de R$ 20 milhões em Farroupilha (RS). para construir, no parque Green Tech – Condomínio Industrial Sustentável – a nova unidade da Apolo Tecnologia em Polímeros, braço da Marcopolo focado na fabricação de componentes plásticos e itens com o uso de grafeno. Com a nova sede, a indústria atualmente localizada em Caxias do Sul irá encerrar suas atividades, e os 50 funcionários poderão optar por mudar-se para Farroupilha. Além disso, mais 50 contratações estão previstas em Farroupilha, com preferência para moradores dos bairros vizinhos ao empreendimento, como Vila Esperança e Vila Nova. A primeira fase do complexo será entregue em abril de 2023, ocupando 5 mil metros quadrados.

Segundo nota oficial da Marcopolo, a escolha por Farroupilha para sediar a nova unidade "foi motivada pela cidade ser o segundo maior polo metalomecânico brasileiro, além da proximidade com as rodovias da região." Além da fabricação de plástico, ou peças poliméricas, a Apolo Tecnologia em Polímeros irá investir em máquinas injetoras elétricas para ampliar a possibilidade de atendimento a outras indústrias além da Marcopolo. Conforme explicou o diretor-executivo da Apolo, André Castilhos, as outras fases da construção do novo polo devem ficar prontas em 2024 ou 2025.

Castilhos ressaltou, ainda, que as atividades da Marcopolo Next, polo de inovação da Marcopolo, não serão realizadas nesse espaço em Farroupilha, como foi divulgado anteriormente. "Estamos usando a Marcopolo Next para algumas questões administrativas, mas as atividades dessa empresa do grupo não serão realizadas no Green Tech, somente as da Apolo Tecnologia", confirmou. Ele complementou dizendo que a escolha por Farroupilha também foi influenciada pelos terrenos que já estavam comprados no Green Tech. "Além disso, é um dos municípios mais desburocratizados do Estado."

Para o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PP), o anúncio é consequência da história do município. "Nós temos o polo industrial mais antigo do Rio Grande do Sul. As empresas que estão aqui são as que mais geram arrecadação para nossa região", comentou. Ele também enfatizou que a cidade, sob sua gestão, tem investido na desburocratização e na agilidade para abrir empresa, com suporte da prefeitura. "Eu sou empresário, tenho 21 empresas, sinto as dores e sei como queremos ser tratados. O Green Tech é fechado, totalmente voltado para o empreendedor", refletiu. Ele garantiu ainda que o empreendimento irá atrair outros investimentos, as chamadas empresas sistemistas. "São empresas que irão estar trabalhando para a Marcopolo, como fornecedores. É um ambiente muito favorável, porque além dos empregos diretos, podemos duplicar as vagas indiretas", disse.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Joel Maraschin, o acordo entre empresa e município se deu porque a produção em Caxias do Sul chegou no limite. "Agora, a Marcopolo irá analisar nosso plano de incentivo a investimento, mas, para além disso, a empresa vai abrir uma sede em Farroupilha para aumentar a capacidade de produção", contou. O secretário ainda destacou o investimento que a Fundação Marcopolo leva à região. "Eles têm vários programas para educação e cultura, nos orgulha muito que uma multinacional gaúcha continue apostando no Estado. Vão capacitar os cidadãos para o mercado de trabalho", finalizou.