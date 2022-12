FCDL-RS recomenda cautela para o segmento lojista no próximo ano

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) recomenda cautela para o setor em 2023. De acordo com o presidente da entidade, Vitor Augusto Koch, os lojistas devem estabelecer um maior planejamento nos negócios e ficar atentos a três grandes incertezas.

Uma delas é a pressão inflacionária e a consequente manutenção do nível de juros em alta ao longo de 2023. A entidade prevê quedas da Selic (taxa básica de juros no Brasil) pouco significativas durante o próximo ano. Outro ponto é o cenário da economia internacional, que pode influenciar a atividade no Brasil. O terceiro alerta está relacionado às contas públicas do País.

A FCDL-RS destaca que existe a necessidade de um resgate social, mas que isso deveria ser realizado de modo que não comprometa as contas públicas. Conforme a entidade, um desajuste fiscal, no médio e longo prazo, pode acabar prejudicando os mais pobres, com eventuais acelerações inflacionárias.

Se no ano de 2021 houve um crescimento econômico em diferentes setores decorrente da recuperação pandêmica, em 2022, pelo menos para o comércio do Rio Grande do Sul, o cenário segue positivo.

De acordo com o economista da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e consultor da FCDL-RS, Gustavo Inácio de Moraes, este ano está sendo marcado pelo alta de novos empregos no setor e por um crescimento real do comércio de cerca de 5%. "Tivemos a melhor recuperação de empregos desde 2015", ressalta.

Moraes explica que, no comércio, alguns segmentos tiveram maior desempenho do que outros neste período. É o caso dos supermercados e hipermercados, que tiveram uma excelente recuperação em 2022. Segundo ele, a boa performance também é verificada na comercialização de produtos com menor volume agregado.

"A viabilização do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil acabaram impactando positivamente esses setores, assim como o de tecidos e de vestuários", explica o economista.

Moraes lembra que a inflação em 2022 foi controlada a partir das reduções das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mas permanece pressionada em itens essenciais, sobretudo na economia popular, como no caso da alimentação, higiene e vestuário.

"A inflação de dois dígitos ainda permanece no segmento de alimentação e bebidas na variação dos últimos 12 meses, o mesmo ocorre com o vestuário. E não há nada que indique um abrandamento dessa situação", analisa. Ainda conforme o economista, isso cria uma pressão sobre os orçamentos domésticos.

O economista acrescenta que o setor industrial está recuperando níveis de dez anos atrás. Porém, pode ser ameaçado por uma possível instabilidade econômica e/ou a ausência de uma política de juros mais branda.

No que se refere ao ambiente internacional, o especialista alerta que a economia global vem desacelerando desde antes do período da pandemia entre as grandes nações.

"Os segmentos do Rio Grande do Sul, que concentram muito exportadores, estão ameaçados com a retração da economia internacional, como o setor metalmecânico da Serra Gaúcha", projeta.