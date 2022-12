CCEE lança certificado que identifica fonte da produção de hidrogênio

Considerado o combustível do futuro, o mercado de hidrogênio começa, cada vez mais, a tomar forma no Brasil. O passo mais recente nesse sentido foi dado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ao lançar, nesta quarta-feira (7), a primeira certificação quanto à produção de hidrogênio no País.

“A ação é fundamental para dar credibilidade e, principalmente, para alavancar investimentos”, ressalta o presidente do Conselho de Administração da CCEE, Rui Altieri. O gerente de análise e informações ao mercado da entidade, Ricardo Gedra, acrescenta que o documento esclarecerá se o combustível foi produzido integral ou parcialmente com fontes renováveis, diferenciando os processos de baixo e alto carbono.

O hidrogênio não ocorre isolado na natureza, um dos processos para sua obtenção é a eletrólise da água (separando o hidrogênio do oxigênio, através da eletricidade). Para o hidrogênio ser considerado “verde”, ele precisa ser produzido a partir de fontes renováveis, como a eólica e a solar. Ao se obter o hidrogênio puro, é possível aproveitá-lo para ações como armazenar e gerar energia por meio de células de combustível (em veículos de pequeno, médio e grande porte, como automóveis e caminhões), assim como pode servir como insumo para a produção siderúrgica, química, petroquímica, agrícola, alimentícia e de bebidas e para o aquecimento de edificações.

Gedra reforça que nessa primeira versão da certificação, que ainda será aprimorada e expandida, será abrangida a produção de hidrogênio, por eletrólise, a partir de todas as fontes de energia “Aí vamos observar a intensidade de carbono associado (ao processo) e quanto mais a fonte usada for limpa menor será essa intensidade”, explica o gerente da CCEE. O dirigente adianta que o mercado brasileiro de hidrogênio deve movimentar entre US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões por ano, entre as décadas de 2030 e 2040, de acordo com projeção feita pela consultoria McKinsey.

Já o presidente da CCEE enfatiza que a expectativa é que o hidrogênio verde será o combustível da transição energética global, rumo à descarbonização. Altieri salienta que o Brasil precisa ser um protagonista nesse campo, pois o País, entre janeiro e setembro deste ano, teve 92% de toda energia produzida oriunda de fontes renováveis. O integrante do Banco Mundial Dolf Gielen concorda que o hidrogênio é o assunto do momento, porque o mundo precisa seguir na busca da meta de zerar as emissões de gases que provocam o efeito estufa e o produto será uma importante solução para setores como de indústrias eletrointensivas e do transporte de cargas. Nesse sentido, ele frisa que a certificação e a padronização, para que o consumidor tenha certeza que o combustível foi produzido de forma limpa, são fundamentais.