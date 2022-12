Estudo sobre a hidrovia da Lagoa Mirim será complementado

Um antigo projeto logístico no Estado, a hidrovia da Lagoa Mirim, tem um novo desdobramento em seu processo de concretização. Conforme o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Infraestrutura, Mário Povia, o estudo da viabilização dessa ligação logística entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, também chamada de hidrovia do Mercosul, está atualmente sendo complementado.

O trabalho realizado inicialmente pela DTA Engenharia será aprimorado. “O estudo era muito superficial e não se prestava para servir de base de cálculos de investimentos e receita”, informa o secretário. A estimativa é que o novo levantamento deva ficar pronto no primeiro semestre do próximo ano e contemplará a análise de obras de engenharia necessárias para levar a iniciativa adiante, assim como origem e destino de cargas.

Povia acrescenta que serão avaliadas as possibilidades de viabilização econômica da hidrovia, como concessão ou Parceria Público-Privada. “É fundamental ter esse diagnóstico como matéria-prima para optar pelo modelo de operação”, ressalta o dirigente. A ação está sendo liderada pela Infra S.A., empresa pública vinculada ao governo federal.

O secretário frisa que a hidrovia da Lagoa Mirim é viável e recorda que, do lado uruguaio, há grande potencial para a movimentação de itens como trigo e arroz. Ele informa que o assunto está sendo tratado com a embaixada do Uruguai, Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e a empresa pública gaúcha Portos RS. Povia adianta que para viabilizar a hidrovia seriam necessários investimentos em sinalização e dragagem o que, inicialmente, representaria um aporte de cerca de R$ 80 milhões.

Além da questão hidroviária, o Rio Grande do Sul deve ter confirmados, em breve, novos investimentos em seus portos. O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, ressalta que foi feito o mapeamento de todas as áreas portuárias disponíveis em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre e a vocação desses espaços. “A intenção é o fomento da competitividade e do modal aquaviário como instrumento de desenvolvimento”, destaca Klinger.

A Portos RS realizou nesta terça-feira (6) o lançamento do Chamamento Público nº 001/2022 que busca identificar interessados na utilização da infraestrutura dos portos do Rio Grande do Sul. O documento também prevê a doação de Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) que irão subsidiar a modelagem de futuros arrendamentos nas áreas dos portos organizados de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre.

Entre dezembro deste ano e o primeiro trimestre de 2023, alguns leilões de áreas portuárias estão previstos para acontecer. Os terminais POA 02 e POA 11 irão ser ofertados no porto da capital gaúcha. O primeiro complexo, hoje ocupado pela empresa Serra Morena, através de um contrato de transição, tem uma área de cerca de 21,1 mil metros quadrados e o segundo, que se encontra atualmente sem usuários, possui em torno de 3,3 mil metros quadrados. Em Rio Grande, também será leiloada a área do RIG 71, que possui em torno de 11,4 mil metros quadrados e consiste no antigo terminal da Cesa, no momento aproveitado, através de um contrato transitório, para a movimentação de arroz.