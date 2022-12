Sindienergia-RS lança observatório sobre energias renováveis

O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) completa 10 anos de atuação e, para marcar a data, a entidade promove encontro nesta quarta-feira (7), às 19h, oportunidade em que lançará ferramenta para consulta com dados atualizados sobre os potenciais para exploração de energias renováveis no Rio Grande do Sul. O ponto alto do evento será a primeira edição do Prêmio Destaques Renováveis.

De acordo com o presidente do Sindienergia-RS, Guilherme Sari, a criação do observatório é uma espécie de legado que a sua direção vai deixar, já que o seu mandato de três anos se encerra em 2023. “Trata-se de uma ferramenta com informações acessíveis e atualizadas, que estarão à disposição de todos”, explica. Ele acrescenta que o sindicato nasceu há uma década com o objetivo de reunir a indústria da geração de energia elétrica por fontes renováveis, bem como das empresas que integram a cadeia geradora, transmissora, armazenadora e comercializadora de energias renováveis no Estado.

Segundo Sari, as comemorações vão servir justamente para contar um pouco da trajetória do Sindienergia-RS e também para divulgar as ações realizadas no Estado. Já em relação a primeira edição do Prêmio Destaques Renováveis, a diretora de Operações e Sustentabilidade do sindicato, Daniela Cardeal, explica que a ideia do Sindienergia-RS é valorizar anualmente empresas e pessoas que contribuem para o desenvolvimento do setor gaúcho.

Guilherme Sari, Daniela Cardeal e Nair Martinenko, head of digital strategy, do Sindienergia-RS estiveram em visita à sede do Jornal do Comércio (JC) e, na oportunidade, foram recebidos pelo diretor de operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.