Desafio do Polo Petroquímico é buscar um posicionamento de competitividade, afirma diretor da Braskem

"O desafio do Polo Petroquímico de Triunfo para os próximos 40 anos será de buscar um posicionamento de competitividade em um mundo instável por questões de geopolítica, de guerra na Ucrânia e de economia. Daqui para frente nós temos a responsabilidade juntos com o governo do Estado, com as prefeituras, com a comunidade e com as empresas de lutar para não perder essa árvore que cresceu há 40 anos em Triunfo". A análise foi feita pelo diretor industrial da Braskem no Rio Grande do Sul, Nelzo Silva, que, nesta terça-feira (6), participou do almoço em comemoração aos 40 anos de fundação do Polo Petroquímico de Triunfo. "Queria agradecer às empresas que construíram os 40 anos do Polo Petroquímico. Juntos, nós buscamos desenvolvimento, tecnologia, responsabilidade e principalmente valores. Valores que fazem parte da história do Polo Petroquímico", ressaltou.

Segundo Silva, as empresas associadas do Polo Petroquímico de Triunfo são responsáveis pela geração de 10 mil empregos diretos e indiretos e mais de R$ 2,5 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. O evento contou com a participação de integrantes do Comitê de Fomento Industrial do Polo (Cofip/RS), dos prefeitos de Triunfo, Murilo Machado, e de Montenegro, Gustavo Zanatta, e dos funcionários das empresas que integram o complexo industrial como Arlanxeo, Innova, Braskem, GS Inima, Oxiteno, Hexion, John Deere, White Martins e Polo Films. A cerimônia teve ainda a presença de integrantes do Conselho Comunitário Consultivo do Polo Petroquímico. A entidade é composta por 35 conselheiros - 15 integrantes do município de Triunfo, 10 de Montenegro e 10 de Nova Santa Rita.

O diretor administrativo do Cofip/RS, Sidnei Anjos, agradeceu as mais de 80 empresas prestadoras de serviços no Polo Petroquímico e à Companhia Riograndense da Saneamento (Corsan) responsável pelo Sistema Integrado de Tratamento de Efluentes Líquidos (Sitel) responsável pela unidade de tratamento de efluentes do complexo.

Segundo ele, 1.600 hectares são utilizados pelo complexo industrial do Polo; 700 hectares são usados pelo polo de química e 600 hectares são voltados para a área de tratamento de efluentes. Conforme Anjos, o comitê representa as associadas em assuntos estratégicos junto aos órgãos empresariais, de governo e na comunidade. Os temas envolvem meio ambiente, saúde, infraestrutura e novos investimentos. A sede do Cofip/RS fica no Polo Petroquímico. Segundo Silva, o complexo industrial que completou 40 anos produz resinas termo plásticas e produtos químicos que são a base para toda a indústria de transformação. Essas matérias primas são encontradas nas embalagens dos alimentos, na saúde, na agricultura, na construção, na indústria, automobilística, de eletrodomésticos, roupas e brinquedos.