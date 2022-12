Região Sul registra alta e gasolina volta ao preço médio de R$ 5,00

Os preços dos combustíveis voltaram a subir nos postos da Região Sul, revela o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). No fechamento de novembro, a região concentrou a maior alta nacional para o litro da gasolina, avanço de 4,04%, com o litro a R$ 5,14, e com o etanol, com avanço de 4,54%, com o litro a R$ 4,53.

“Depois de fechar outubro com a gasolina mais barata do País, a Região Sul perdeu essa posição e assumiu o topo no ranking da maior alta para o combustível, de acordo com o último levantamento da Ticket Log. Ainda assim, ela é cerca de 6% mais barata que as dos postos da Região Norte, onde o litro é comercializado a média de R$ 5,47. A alta também mudou um outro retrato local, quando em outubro, apenas no Paraná, a gasolina registrava o valor médio acima dos R$ 5. No fechamento do último mês em todos os estados ele ultrapassou, sendo o mais baixo registrado em Santa Catarina, de R$ 5,01. Com o etanol também em alta, vendido em toda a região a média de R$ 4,53, acaba se distanciando na margem de vantagem da gasolina, mas vale ponderar que é o combustível ecologicamente mais viável para abastecimento”, aponta Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, através de nota enviada pela assessoria de imprensa.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência.