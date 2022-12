Subsídios pagos na tarifa de energia já passam de R$ 26 bilhões no ano

Até essa segunda-feira (5), os consumidores brasileiros já tinham gasto por causa dos subsídios incluídos na tarifa de energia cerca de R$ 26,3 bilhões. O montante despendido nessas contribuições representa, em média, 12,6% da conta de luz dos clientes residenciais.

Os dados são oriundos do Subsidiômetro, uma ferramenta lançada recentemente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e disponível no site do órgão regulador. O instrumento leva em consideração informações fornecidas pelas distribuidoras de energia e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O maior custo com subsídio, dentro dos R$ 26,3 bilhões, é relativo à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que absorveu em torno de R$ 8,9 bilhões, entre janeiro e dezembro deste ano. Esse mecanismo visa a subsidiar os custos de geração de energia em sistemas isolados, que não foram conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), como regiões afastadas da Amazônia.

A “Fonte Incentivada” vem logo atrás da CCC em termos de valor demandado: cerca de R$ 7 bilhões. Esse item é resultado da redução da tarifa paga pelos geradores e pelos consumidores que adquirem energia oriundas de geração de pequenas centrais hidrelétricas, solar, eólica, biomassa e cogeração. Ainda de acordo com o Subsidiômetro, a participação dos subsídios na tarifa residencial tem crescido com o passar dos anos. Em 2017, o percentual era de 2,9% e agora saltou para os cerca de 12,6%

O presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, argumenta que os auxílios são importantes dentro do setor elétrico para começar o processo de desenvolvimento de uma nova fonte e para estruturar um segmento industrial entorno de um mercado inédito. “Porém, a nossa busca deve ser por diminuir (o subsídio), são números expressivos, que vão aparecer na conta”, enfatiza o dirigente. Ele frisa que a redução de mecanismos artificiais dentro da tarifa de energia torna mais claro os custos inseridos na conta de luz.