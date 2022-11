Grandes empresas precisam se preocupar onde seus dados estão armazenados, afirma especialista da KPMG

"As grandes empresas precisam se preocupar onde seus dados estão armazenados para exatamente conseguir trazer uma proteção adequada. Hoje, os principais riscos relacionados a internet dizem respeito a atuação dos hackers de diversos lugares do mundo que estão buscando roubar dados". A análise foi feita pelo sócio de Privacidade e Cybersegurança da KPMG, Klaus Kiessling, que, nesta quarta-feira (30), participou do Tá na Mesa da Federasul onde abordou o tema "Gestão de riscos empresariais: como proteger as organizações". O debate contou com a presença do gerente de Riscos e Compliance da Randon S.A Implementos e Participações, Rogineli Prigol.

Para Kiessling, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) finalmente trouxe uma regulação que não existia no Brasil . "A Constituição do Brasil de 1988 no artigo 5º diz que a empresa que tem um CPF em nome de uma pessoa tem que armazenar esse dado de forma segura", explicou. Para o sócio de Privacidade e Cybersegurança da KPMG, a questão é que os brasileiros não tratam os seus dados de forma segura. "Se vamos viajar para ganhar milhas ou ganhar um desconto em uma farmácia fornecemos o CPF. No entanto, o CPF é muito importante e tem toda a nossa vida", acrescentou. Kiessling afirmou que a expectativa é que com a LGPD, depois da Constituição de 1988, resulte em mais segurança para os consumidores. "Com a LGPD, teremos nossos dados mais corretamente protegidos", ressaltou.

Kiessling salienta que as empresas devem fazer testes de avaliação periódicos dentro das organizações para identificar seus riscos. "É preciso também ter um corpo diretivo preparado para poder se pronunciar ao mercado e aos clientes caso ocorra um incidente. A melhor forma é estar preparados para que caso acontecendo alguma coisa se identifique rapidamente os seus riscos para poder reagir", acrescentou.

Conforme Prigol, aplicar recursos relacionados à proteção de dados empresariais para lidar com vazamentos e invasões é uma prática indispensável que deve ser gerenciada constantemente. "Não basta uma única medida preventiva para proteger sua marca, é preciso elaborar regras e políticas operacionais para deixar o ambiente interno mais seguro", explicou. O gerente de Riscos e Compliance da Randon S.A Implementos e Participações destacou que a empresa possui cerca de 16 mil funcionários e 30 fábricas distribuídas em oito países. Além disso, a Randon possui sete Centros de Distribuição e seus produtos estão presentes em mais de 120 países.

A LGPD prevê diferentes sanções administrativas em razão das infrações cometidas às normas previstas na Lei, como multa que pode atingir até R$ 50 milhões por infração, advertência e bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Além disso, está previsto a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração ou até mesmo a proibição total ou parcial de atividades relacionadas ao tratamento dos dados, especialmente na ocorrência de vazamento das informações - tanto por falha técnica, ação humana ou ataque hacker.