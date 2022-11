Hamburgueria de Porto Alegre distribui rodada de chopp a cada gol do Brasil na Copa

No clima da Copa do Mundo, a Mark Hamburgueria realiza uma promoção especial nos dias de jogos da seleção brasileira: a cada gol da amarelinha, uma rodada de chopp sai por conta da casa. O cardápio também ganhou uma criação especial em homenagem ao Brasil. As promoções são válidas para três unidades da rede, que também transmitem os jogos em Porto Alegre.

O chef Mark Bandeira conta que a iniciativa surgiu como alternativa às fan fests e aos outros espaços ao ar livre para assistir aos jogos. “Foi uma tentativa de trazer o público para a hamburgueria, para assistir o jogo em uma hamburgueria, que é uma concorrência desleal, vamos dizer assim. Aí surgiu essa brincadeirinha de dar um chopp a cada gol do Brasil”, relata Mark.

Já em relação ao Burger do Chef Brasil, criado especialmente para a Copa, o chef diz que a ideia foi elaborar um hambúrguer que trouxesse elementos nacionais e remetesse à culinária brasileira. A criação reúne molho da casa, cheddar, provolone empanado e calabresinha acebolada com cachaça.

“A gente tem tanto ingrediente, tanta coisa, e eu decidi ‘vamos para a calabresa na cachaça’, já que tem aquele velho petisquinho de calabresa, um queijinho provolone empanado”, revela Mark.

O chef Mark Bandeira pensa na hamburgueria como espaço alternativo para acompanhar os jogos. Foto: Isabelle Rieger/JC

Outro item passa a integrar o cardápio do Mark junto com a Copa. Pensado para dividir com a galera, o hambúrguer já vem cortado ao meio, mergulhado em uma piscina de cheddar e com bacon por cima - para os vegetarianos, existe a opção de pedir para trocar o hambúrguer e retirar o bacon.

Nos dias de jogos, os clientes ainda encontrarão os combos de burger com piscina de cheddar e chopp com valor promocional, assim como todas as porções do menu.

O empreendedor afirma que o movimento foi fraco nos dois primeiros jogos da seleção, o que, provavelmente, tem relação com o grande sucesso das fan fests. “A hamburgueria está recebendo mais pessoas que estão a fim de assistir ao jogo tranquilo. Sentar, tomar um chopinzinho, ver uma TV, sem aquela algazarra toda”, conta Mark.

As promoções e transmissões acontecem nas unidades da Cidade Baixa, Auxiliadora e Boulevard Laçador.