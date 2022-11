Encontro marca aniversário do estadista Winston Churchill

A Chuchill Society Brasil, entidade sem fins lucrativos, criada com o propósito de preservar o legado histórico e também para difundir as ideias do estadista britânico, promove nesta quarta-feira no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, o primeiro encontro com apoio do Instituto Millenium. A data, escolhida, marca o aniversário, em que Winston Churchill completaria 148 anos de idade. O evento já é um sucesso, com as 150 poltronas preenchidas, correspondendo a locação máxima do local.

De acordo com Ricardo Sondermann, chairman da Chuchill Society Brasil, os ensinamentos de Churchill sobreviveram e são aplicáveis à administração, aos negócios, à vida e à política. Sondermann informa que o encontro tem três painéis e conta com a participação de grandes nomes. O 1° Churchill Meeting Brasil inicia às 17h, mas aborda, no horário das 17h30min, o tema “O Líder e a Guerra”; às 18h10min, “O Legado e a Mensagem” e às 18h50min até as 19h30min, “Winston Churchill hoje”. Ele destaca que o ingresso é gratuito para todos aqueles que se inscreverem pelo site da instituição ou pelo Instagram (@churchill.societybrasil).

Entre os painelistas estão o vice-prefeito de Porto Alegre e advogado, Ricardo Gomes, Sebastião Ventura, advogado e especializado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ventura foi vice-presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. É o atual presidente do Conselho do Instituto Millenium, Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, fundador do Instituto Millenium e colunista da Folha de São Paulo.

A atividade conta também com a participação do diplomata e autor do livro “Contra toda Censura: Pequeno Tratado sobre a Liberdade de Expressão”, lançado pela Avis Rara, Gustavo Maultasch. Ele é formado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), mestre em diplomacia pelo Instituto Rio Branco e doutor em administração pública pela Universidade de Illionis-Chicago.

Outro nome de destaque do encontro é do diplomada Marcos Troyjo, com doutorado em sociologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Columbia University, onde também deu aulas na School of International and Public Affairs e foi professor associado do Centro de Governança Econômica Global. Atualmente ele é presidente do New Development Bank (NDB), o “Banco do Brics”, onde já foi presidente do Conselho de Administração. Foi vice-ministro da Economia do Brasil, e teve atuação em instituições multilaterais como o BID e o Banco Mundial. Publicados.

Sondermann participa dos painéis do 1° Churchill Meeting Brasil. Ele tem MBA em marketing, é administrador, é mestre em comunicação, bem como, exerce as atividades empresariais, é investidor e ocupa o cargo de diretor de relações internacionais de Porto Alegre. Também é o autor do bestseller “Churchill e a ciência por trás dos discursos: como as palavras se transformam em armas”.

Segundo Sondermann, Churchill foi considerado um dos maiores personagens na História Moderna do mundo ocidental, no século XX. Ele cita que Churchill deixou um grande legado através de suas obras artísticas e literárias. “A sua inteligência e a persistência foram fundamentais para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e os seus seus exemplos de liderança são inspiradores”. Churchill foi primeiro-ministro do Reino Unido por duas vezes, entre 1940 e 1945 e entre 1951 e 1955.

Ricardo Sondermann visitou a sede do Jornal do Comércio (JC) e na oportunidade foi recebido pelo diretor de operações do (JC) Giovanni Tumelero.