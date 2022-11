Desconto de até R$ 0,40 no litro do GNV será encerrado um mês antes do prazo

iniciativa da Sulgás Umade reduzir em R$ 0,20 o preço do litro do Gás Natural Veicular (GNV) para os postos do Rio Grande do Sul será encerrada na quinta-feira, 1º de dezembro, conforme informou Companhia de Gás do RS, nesta terça-feira (29). A ação previa que os postos beneficiados diminuíssem em até 100% do desconto (R$ 0,20) no valor da venda para os motoristas, totalizando a baixa máxima de R$ 0,40 nas bombas. A promoção estava prevista para ocorrer entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2022, mas acabará um mês antes do prazo.

A Sulpetro - entidade que representa os postos de combustíveis do RS - afirmou, em comunicado, que a decisão da Sulgás foi tomada "sem qualquer negociação com o segmento varejista". De acordo com o presidente da Sulpetro, João Carlos Dal'Aqua, o fim da promoção "é uma quebra de compromisso da Sulgás para com o setor de postos de combustíveis, de uma medida que buscava garantir a competitividade ao GNV", afirmou. Segundo ele, não ocorreu nenhuma reunião ou discussão com a companhia sobre o fim antecipado do acordo. O presidente ainda disse que tentou contato com a Sulgás, mas não obteve retorno.

De acordo com Dal'Aqua, antes da medida ser imposta pela Sulgás, houve uma "queda de 50% no consumo do GNV" no RS. "Com a redução tributária da gasolina, o GNV perdeu competitividade", afirma o presidente, se referindo às quedas nos impostos cobrados sobre a gasolina. "Houve essa queda bruta e foi feito o contato com a Sulgás, que veio com esta proposta de baixar R$ 0,20, e a revenda baixando uma contrapartida de até R$ 0,20 também", diz João.

À reportagem do Jornal do Comércio, o presidente da Sulpetro avaliou que o fim da medida se deu em razão de um novo "modus operandi" da Sulgás, e ele atribuiu isso à privatização da empresa, ocorrida em outubro de 2022. "Nós estamos agora com um monopólio privado, e a gente não tem nem onde buscar outro produto. Isso está nos preocupando com o futuro do GNV no Rio Grande do Sul", afirmou Dal'Aqua.

O presidente ainda afirma: "o que nos parece é que, com a privatização da Sulgás, a distribuidora está avançando na margem da revenda. Isso está muito claro na gestão deles, porque eles estão comparando mercados distintos, estão comparando mercado do Rio de Janeiro e de São Paulo com o do Rio Grande do Sul". Ele explica que o Rio de Janeiro tem uma margem menor, mas uma venda muito maior que a do RS, além do incentivo ao uso de GNV no estado fluminense.

Em nota, a Sulgás afirma que a decisão para o fim da promoção se deu em razão do "reposicionamento da gasolina no mercado". Conforme a entidade informou no comunicado, o desconto beneficiou 81 postos revendedores do Estado.

Preço do GNV no Rio Grande do Sul

O preço médio de revenda do GNV no RS está, atualmente, em R$ 5,46 o litro, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre 20 e 26 de novembro. O valor é R$ 0,21 menor do que quando a medida foi imposta, conforme pesquisa da ANP feita entre 10 e 17 de setembro, quando o combustível estava a R$ 5,67 por litro no Estado. Já a gasolina comum está mais barata, custando R$ 4,78 o litro nas bombas do Rio Grande do Sul. Apesar de mais caro, o GNV é relativamente menos poluente que a gasolina.

Nota de esclarecimento da Sulgás na íntegra:

"Diante de um cenário desafiador, a Sulgás fez um esforço nos últimos meses buscando manter a competitividade do GNV frente aos combustíveis líquidos. Desde a metade de setembro, a concessionária abriu mão de parte de sua margem neste segmento, movimento que foi acompanhado por 81 postos revendedores que aderiram à promoção do GNV. Tendo em vista o reposicionamento da gasolina no mercado, a ação será descontinuada a partir de 1° de dezembro de 2022. Não se trata de reajuste de tarifa, e sim de encerramento da promoção."