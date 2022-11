Fepam suspende consulta pública sobre diretrizes ambientais do Litoral Norte

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) decidiu suspender, nesta terça-feira (29), a consulta pública referente à atualização das Diretrizes Ambientais para o Desenvolvimento do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O motivo alegado pelo órgão foi a necessidade de adequações no texto base da minuta. Assim que as modificações forem finalizadas, a consulta será reaberta.

O objetivo do zoneamento ecológico econômico costeiro doLitoralNortedo Estado é consolidar um mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão daquela região. A iniciativa contempla18 municípios: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-Lá. Entre as metas da proposta estão a conservação da integridade dos ecossistemas litorâneos, valorização do patrimônio paisagístico, manutenção dos corredores de alimentaçãoeólicados campos de dunas remanescentes e fortalecimento do turismo ecológico.