Petroleiros preparam mobilização para evitar venda de refinarias, entre as quais a Refap

Quanto mais se aproxima o final do ano e a troca da gestão do governo federal, mais distante fica a perspectiva de privatização da refinaria gaúcha Alberto Pasqualini (Refap), que foi incluída dentro do procedimento de desestatização de ativos da Petrobras. Além disso, a categoria dos petroleiros planeja fazer mobilizações para alertar e evitar possíveis acelerações nos processos de venda dos empreendimentos da estatal antes da entrada de 2023.

O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, informa que os trabalhadores decidiram realizar uma mobilização nesta terça-feira (29), em frente à Refinaria Isaac Sabbá (Reman), em Manaus (AM), às vésperas da reunião do conselho de administração da Petrobras, para impedir qualquer privatização de um complexo como esse antes que 2022 acabe. No dia 7 de dezembro, será feito um ato de âmbito nacional, também com foco em encerrar as iniciativas de alienação dos empreendimentos da Petrobras.

“Tivemos uma sinalização que poderia, ou poderá, a alta administração da Petrobras aprovar o ‘closing”, ou seja, o fechamento da venda da refinaria de Manaus e, possivelmente, de outras”, comenta o dirigente. Essas informações, conforme Bacelar, chegaram ao movimento sindical provenientes de fontes de dentro da empresa.

Ele destaca que no caso da refinaria de Canoas, a Refap, ao que tudo indica, o processo está “estacionado”. “Mas, ninguém sabe o tamanho da maldade desse governo e da gestão atual da Petrobras”, adverte. Recentemente, a estatal informou que recebeu proposta vinculante para venda da refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais, mas decidiu pelo encerramento do processo, uma vez que as condições da proposta apresentada ficaram aquém da avaliação econômico-financeira da empresa. No entanto, no caso da Refap, a Petrobras ainda não se pronunciou de forma definitiva. “Precisamos da sinalização explícita da empresa quanto à suspensão desses procedimentos de venda, todos os que estão abertos, para que o novo governo possa fazer a sua avaliação da situação”, frisa o integrante da FUP.

Bacelar recorda que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou que seriam suspensas todas as decisões estruturantes e estratégicas até a posse do novo governo e a administração da Petrobras precisa estar alinhada com essa posição. Ele enfatiza que é necessário que a próxima gestão analise a questão da venda, algo que seria razoável tanto em uma empresa pública como em uma privada.