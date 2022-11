Quitar dívidas deve ser prioridade para o 13º salário

Nesta quarta-feira (30), cerca de 85,5 milhões de trabalhadores do regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) recebem a primeira parcela do 13º salário. Integralmente pago até o dia 20 de dezembro, o benefício pode injetar R$ 249,8 bilhões no País, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE). Entidades e especialistas ouvidos pela reportagem avaliam que a bonificação deve ser utilizada, primeiramente, para quitar dívidas, depois, para planejar uma reserva financeira e, claro, também para curtir momentos de lazer. Para o comércio, vale a pena investir em preços competitivos para atrair o público, que costuma estar mais disposto a comprar nesta época se as condições forem favoráveis.

"A prioridade é pagar as contas. Nesse caso, recomendo dar preferência aos boletos que vencem à médio e longo prazo, pois, assim, é possível conseguir um bom desconto nos juros", aconselha o professor da Escola de Negócios da Fadergs, Eduardo Moraes. Feito isso, para começar o ano sem sufoco, Moraes ainda recomenda que parte do 13º seja destinada à construção de uma reserva de emergência. "É necessário optar por investimentos de maior liquidez, como a poupança, já que é um dinheiro para ser usado de imediato quando acontecem imprevistos", analisa.

Concluídas as prioridades, o especialista considera que este também é o momento de "se permitir gastar um pouco". Ter o dinheiro no final do ano é a oportunidade de aproveitar atividades de lazer ou adquirir algum bem que já se desejava. "Às vezes, passamos o ano todo contendo gastos. Se for possível, é o momento de comprar, sair para jantar, tudo com responsabilidade." Para que isso seja viável, Moraes garante que é preciso montar uma estratégia e uma planilha com todos os gastos permitidos. "Antes de comprar um presente de Natal, por exemplo, é essencial saber o quanto se pretende e o quanto se pode gastar", diz.

Para quem deseja investir o 13º, ou uma parte dele, em opções mais rentáveis, para além da reserva de emergência, que deve estar disponível a qualquer momento, o professor destaca que existem fundos de investimentos em que se pode iniciar com uma cota a partir de R$ 30. "Não precisa ser muito, o importante é sempre pensar à longo prazo, pois ninguém fica rico do dia para noite, não é?", pergunta. Nessas situações, ele recomenda a aplicação no Tesouro Direto ou em fundos de corretoras de acordo com o perfil de cada um (conservador, moderado, arrojado).

A professora Caroline Almeida está planejando seguir à risca os conselhos do especialista Eduardo Moraes. "Me mudei recentemente e estou com várias contas, principalmente com eletrodomésticos, acho que vou aproveitar para pagar algumas já", revela. Mas ela confessa que não é tão simples. "Quero comprar uns presentinhos também. O décimo tinha que ser maior para dar conta de todas as dicas. Só assim a gente faria tudo certinho, né?", brinca.