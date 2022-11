Interesse em produtos de segunda mão cresce em 2022

O mercado de produtos de segunda mão tem se mantido em alta no ano de 2022. Segundo levantamento realizado pelo Sebrae, foram abertos no Brasil 2.308 pequenos negócios de artigos usados no primeiro semestre deste ano, 74 a mais do que o mesmo período em 2021. Em uma tendência que cresceu com a chegada da pandemia da Covid-19, tanto a procura por esses produtos, quanto a criação de empreendimentos específicos desse nicho passaram a ser vistas como soluções alternativas, seja pela questão financeira ou para o consumo consciente.

O balanço feito pela entidade também aponta que pouco mais de 2.050 microempreendedores individuais (MEI) começaram a trabalhar com o comércio varejista de usados nos seis primeiros meses de 2022.

Em um cenário de pós-pandemia, essa tendência pode ser vista como um reflexo do impacto gerado na economia nestes últimos anos, onde muitos produtos sofreram aumento de preços, como explica a professora do curso de Moda da Universidade Feevale, Renata Fratton Noronha. “Dentro da indústria têxtil, por exemplo, percebe-se que o valor das roupas subiu muito, principalmente por conta da matéria prima importada e da dificuldade de acesso a ela. Então, percebe-se que houve uma questão de valor e, com isso, veio essa necessidade de trocar, de consertar e de consumir produtos de segunda mão, como uma conduta mais econômica”.

Além do fator financeiro, o crescimento do mercado de produtos usados também está ligado à questão ambiental. Batendo de frente com o conceito de fast fashion, a popularização dos produtos de segunda mão traz uma perspectiva mais consciente por parte dos próprios consumidores.

“Um dos hábitos que a pandemia trouxe foi o de um consumo mais consciente, de produzir menos lixo, e isso acabou se desdobrando no incremento e na popularização dos brechós. Nestes últimos anos, o número de brechós na cidade aumentou, tanto online, quanto físico, e isso vem muito da demanda do próprio consumidor, que reduziu o preconceito em relação a esses itens”, explica a gestora de projetos do Sebrae RS, Daniela Santos Machado.

Além disso, Daniela também explica outra tendência do comércio de produtos usados. “Dentro do mercado de segunda mão existe também a questão da customização, de pegar itens e customizá-los, trazê-los para a moda atual, de modo a retomar a vida útil desse produto. Isso também é uma tendência que vem forte no perfil de consumo de Porto Alegre”, explica.

Nessa onda de consumo consciente, a popularização desses produtos veio com uma forte influência das gerações de consumidores mais jovens. “Algo que aparece na pesquisa é especialmente um comportamento dos jovens de geração Z. Eles estão cada vez mais focados em causas pelo Meio Ambiente, em pensar na preservação do planeta”, explica Renata. A professora de moda também afirma que esse comportamento dos jovens pode se tornar um motivador para que a tendência se mantenha no futuro.