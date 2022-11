Estoque de imóveis novos prontos para venda tem queda de 18% em Porto Alegre

O estoque de imóveis novos prontos para venda em Porto Alegre teve queda de 18% no período de 12 meses, ou seja, de novembro de 2021 a outubro de 2022. Os dados fazem parte do Panorama do Mercado Imobiliário - Porto Alegre, elaborado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), em parceria com a Alphaplan - Inteligência em Pesquisas e a Órulo. A pesquisa revela ainda em outubro um significativo número de lançamentos (506) e uma queda nas vendas com relação ao mês imediatamente anterior (300 unidades contra 582), impactando na velocidade de vendas do mês (relação de unidades vendidas sobre a oferta total) que foi de 4,4%.

Em outubro, o Valor Geral de Vendas (VGV) das 300 unidades negociadas foi de R$ 295 milhões contra R$ 622 milhões (582 unidades) no mês imediatamente anterior. As unidades verticais representaram 84% (252 unidades) das vendas em outubro, sendo que 48% eram de imóveis prontos, 31% em construção e 21% estavam no estágio de lançamento. Os apartamentos de três dormitórios representaram 37% do total negociado, seguidos dos apartamentos de dois dormitórios (32%), studios (22%) e apartamentos de um dormitório (8%).

Cinco bairros de Porto Alegre concentram 56% das vendas do residencial vertical no mês de outubro. São eles: Jardim Lindóia, com 16% do total das vendas (40 unidades); seguido dos bairros Petrópolis, com 14% (36 unidades); Teresópolis, com 11% (27 unidades); Cidade Baixa, com 10% (26 unidades) e Jardim Europa, com 4% (11 unidades).