Consultas públicas discutem geração eólica na Lagoa dos Patos e zoneamento do Litoral Norte

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) abriram duas consultas públicas para discutir as diretrizes ambientais de empreendimentos a serem desenvolvidos em importantes regiões do Rio Grande do Sul. As contribuições para o zoneamento ecológico econômico costeiro do Litoral Norte poderão ser feitas até o dia 2 de dezembro e as sugestões para o regramento da geração de energia eólica na Lagoa dos Patos (prática chamada de near shore) devem ser encaminhadas até 9 de dezembro.

No caso da análise para a produção eólica, entre os estudos que serão necessários para que essa atividade seja possível na lagoa estão o monitoramento por radar das trajetórias de voo de aves e morcegos, mapeamento dos espaços utilizados pelos peixes e identificação das aglomerações populacionais em um raio de pelo menos 500 metros da margem.

Segundo dados preliminares do governo gaúcho, o potencial da Lagoa dos Patos para a geração eólica é de até 24,5 mil MW, enquanto as lagoas Mirim e Mangueira teriam capacidade, respectivamente, para 7,3 mil MW e 2,1 mil MW. Para se ter uma ideia do que esses números representam, conforme informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Rio Grande do Sul conta atualmente com uma potência eólica instalada de cerca de 1,8 mil MW.

Já quanto ao zoneamento ecológico econômico costeiro do Litoral Norte do Estado, o foco é consolidar um mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão daquela região. A iniciativa contempla 18 municípios: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-Lá. Entre as metas da proposta estão a conservação da integridade dos ecossistemas litorâneos, valorização do patrimônio paisagístico, manutenção dos corredores de alimentação eólica dos campos de dunas remanescentes e fortalecimento do turismo ecológico.