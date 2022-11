Unimed tem modelo de negócios baseado na cooperação e inovação, diz Nilson May

Com um giro anual superior a R$ 8 bilhões, representando cerca de 10% do faturamento da Unimed nacional, o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed do Rio Grande do Sul tem seu modelo de negócios baseado na cooperação, no compromisso com a inovação e na alta performance. A avaliação foi feita pelo presidente da Unimed Federação/RS, Nilson Luiz May, que participou nesta quarta-feira (23) do Tá na Mesa da Federasul.

May, que realizou a palestra "Investimentos em negócios e parcerias no setor da saúde", afirmou que o Sistema Unimed/RS apresenta formato único no País, ao ressaltar que a instituição conta com mais de 15,7 mil médicos cooperados, que atendem 1,9 milhão de beneficiários gerando 13 mil empregos diretos. A partir das 27 Unimeds e das demais organizações, que incluem a Unimed Operadora/RS, a Uniair - transporte aeromédico, a Central de Serviços-RS, a Unicoopmed, o Instituto Unimed/RS, a Casa da Memória Unimed Federação/RS e a holding RS Empreendimentos, o sistema Unimed/RS cobre os 497 municípios do Rio Grande do Sul.

De acordo com May, o setor de saúde suplementar, com novos movimentos de operadoras, exige que a instituição esteja sempre um passo à frente. "Nesse contexto, a constituição da RS empreendimentos permite otimizarmos recursos, gerando a possibilidade de ganhos de escala que serão revertidos ao fortalecimento do próprio negócio”, ressaltou. May também antecipou algumas das ações já em execução, como a venda de planos odontológicos; seguros saúde e patrimonial; e uma startup de automação para clientes. O presidente da Unimed Federação/RS afirmou que está em estudo junto ao Conselho de Administração a criação da Sênior Living, proposta com foco na qualidade de vida para pessoas 60+, por meio de atendimento de excelência privilegiando a autonomia e a liberdade; seguros internacionais; novos investimentos em inovação e startups; além do lançamento de um Plano Premium (para a classe AA) e um plano de entrada para novos beneficiários.

O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, destacou que o consumo final de bens e serviços de saúde no Brasil chegou a 9,6% do Produto Interno Bruto (PIB). "A maior parte disso está relacionado às despesas das famílias e das instituições sem fins lucrativos a serviço das famílias", disse. Cardoso ressaltou que novos empreendimentos têm surgido a cada momento, apostando na inovação como diferencial competitivo. "As chamadas healtechs - startups voltadas à tecnologia e saúde - têm gerado um volume significativo de investimentos, inclusive aqui no Brasil", acrescentou. O presidente da Federasul afirmou que o número dessas empresas cresceu 16,11% no País entre 2019 e 2022, de acordo com dados da Liga Ventures, em parceria com a PwC Brasil - a pandemia da Covid-19, possivelmente, segundo Cardoso, tenha acelerado esse processo.

Durante o Tá na Mesa, a Unimed Federação/RS foi homenageada pelos 50 anos de fundação da entidade.

Números da Unimed no Rio Grande do Sul

- Recursos próprios: R$ 2,5 bilhões

- Giro anual: Mais de R$ 8 bilhões

- Composição: 27 Unimeds singulares

- 15,7 mil médicos cooperados

- 13.261 funcionários

- 1,9 milhão de beneficiários

- 65 clínicas e laboratórios próprios

- 19 pronto-atendimentos próprios

- 10 SOS próprios

- Nove hospitais próprios

- Três hospitais-dia próprios

- Além de 2.442 hospitais, clínicas e laboratórios credenciados nos 497 municípios gaúchos