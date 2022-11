Incorporadoras Vanguard e TGD anunciam nova parceria no Rio Grande do Sul

As incorporadoras Vanguard e TGD se unem novamente e chegam ao litoral gaúcho após o lançamento do ano passado na capital dos gaúchos, o Mood Central Parque. Agora, as duas marcas desembarcam com um plano em Xangri-lá – um novo território para ambas – projetando o melhor momento para negócios imobiliários no litoral gaúcho.

A estimativa é chegar a R$ 200 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), incluindo o primeiro lançamento, o Wave Home Resort, que consiste em um condomínio fechado de lotes de 240m² a 417m². Pelo menos 80% dos lotes serão voltados para o lago artificial que será construído, reunindo completa estrutura de lazer, que se distribui entre o belíssimo clube e as alamedas que envolvem o terreno de treze hectares.

A Central de Vendas ficará na avenida Central, entre a Fornellone e a Pastasciutta, em um terreno no qual as empresas pretendem lançar outro empreendimento no verão de 2023/2024. Renato Goldstein, sócio presidente da TGD, afirma que essa união entre as incorporadoras fortalece o que ambas acreditam.

“Duas empresas com culturas que se completam e pensam de forma igual, em estarem próximas de seus clientes, parceiros e fornecedores. Nossa entrada em um novo mercado só demonstra que estamos crescendo na mesma direção”, alega Goldstein. Ele ainda ressalta que entrar em um novo mercado sempre traz novos desafios. “Este é o momento de consolidar nosso projeto de expansão. Procuramos estrategicamente fazer este movimento e temos a certeza de que o litoral é uma oportunidade. Esta região tem mostrado um grande potencial de crescimento nos últimos anos”, conclui o empresário.

Rodrigo Martins, superintendente regional da Plaenge e Vanguard, conta como foi quando a TGD apresentou a possibilidade de compra no Litoral. “Imediatamente identificamos que se tratava de uma das últimas e pouquíssimas áreas de Xangri-lá, para desenvolvimento de um condomínio fechado de lotes no padrão que buscamos, e que deveríamos aproveitar a oportunidade”. Martins também alega que esse trabalho em conjunto mescla mais uma vez a solidez e credibilidade da Vanguard à relevância e tradição da TGD no mercado de Porto Alegre, para juntas alcançarem uma nova praça. “O reencontro das marcas se deve a cultura familiar das empresas, e o foco no cliente, que está sempre em primeiro lugar”, completa o Superintendente.