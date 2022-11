Com investimento de R$ 5 milhões, Porto Alegre recebe filial do Institute Life Medical

A segunda filial da Life Medical Institute, que é o instituto voltado para área da saúde, com o uso de alta tecnologia a laser, iniciará atividades em Porto Alegre no dia 1 dezembro. Com investimento de R$ 5 milhões, a unidade que fica no Complexo MedPlex Sul, no bairro Santana, conta com cerca de 10 profissionais de diversas áreas de atuação.

Originária de Anápolis, Goiás, a empresa foi criada pela doutora Meiry Lane Moreira. O atendimento se inicia pela consulta médica, com avaliações clínica e laboratorial. A partir disso, são propostas abordagens personalizadas que, de acordo com a médica, “afetam a saúde e o bem-estar do cliente, com impacto positivo nos três pilares da vida: mente, corpo e organismo”. São Paulo recebeu a primeira filial da marca em 2021.